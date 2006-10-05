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Земельный налог

Чтобы проценты «не капали», а льготы работали

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА  ]

Земельный налог
Фото В. ЕШТОКИНА

Земельный налог вычисляется так: кадастровая стоимость земельного участка, умноженная на некоторый процент. В уведомлении это описано в конкретных цифрах. Процент, установленный органами мест­ного самоуправления, должен быть не выше 0,3% для обычных дачных участков, для остальных - не выше 1,5%. В противном случае это противоречит ст. 394 Налогового кодекса РФ. Если обнаружите несоответствие, обращайтесь в прокуратуру. В требовании укажите: «Прошу проверить акт органов местного самоуправления и принять меры прокурорского реагирования». Можно подать жалобу в суд общей юрисдикции. О том, как составить заявление, подробно сказано в главе 23 Гражданского процессуального кодекса РФ. На практике земельный налог часто оказывается слишком большим из-за того, что завышена его кадастровая стоимость, вычисленная организациями по специальным методикам. К сожалению, сегодня нет правовой процедуры, позволяющей такую стоимость оспорить.

«Если вы в прош­лом году продали или подарили участок, земельный налог должен быть перерасчитан так, чтобы платить приш­лось только за тот период, пока участок был ваш (см. пункт 7 ст. 396 НК РФ), - объясняет Александр Окунев, извест­ный юрист, специализирующийся на земельном праве. - Кроме того, внимательно просмотрите ст. 391 Налогового кодекса РФ, где перечислены категории населения, которые при оплате земельного налога имеют право на льготы. Были прецеденты, когда в налоговый орган поступали неточные списки ветеранов, имеющих право на скидки. Если у вас есть предположение, что налог высчитан неверно, обращайтесь в вышестоящий налоговый орган в течение трех месяцев после получения уведомления».

Если вы не заплатите, налоговый орган направит вам требование об уплате земельного налога. После этого начнет «капать» пеня (ст. 75 Налогового кодекса РФ). Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ, но не более 0,1% в день. Во всех случаях сумма пеней не может превышать неуплаченной суммы налога. Если 1 декабря приближается, а уведомление все не приходит, самостоятельно обратитесь в налоговую инспекцию. Может оказаться, что «налоговая» искала вас и даже отправила заказное письмо, а оно не дошло. Тогда ждите санкций. Если уведомление отправляли обычным письмом, начисление пеней можно оспорить.

 



 

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