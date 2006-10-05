МРОТ будет равен прожиточному минимуму

Одновременно зако­нопроект должен изменить само понятие МРОТ. Если сегодня он равен первому разряду единой тарифной сетки, то Комитет по труду и социальной политике наполнил его конституционным содержанием. «Мы хотим установить фиксированную сумму, меньше которой работодатель не имеет права платить зарплату», - говорит Андрей Исаев.

В этом документе также будет прописана возможность субъектам федерации самим устанавливать минимальную зарплату во внебюджетных секторах экономики, но она должна быть выше федерального МРОТа. В этом случае в большинст­ве российских территорий зарплата должна обогнать прожиточный минимум, который в среднем по России составляет 3500 рублей. Это приведет к росту подоходного налога и даст возможность для дальнейшего адекватного повышения зарплаты бюджетников.

Помимо этого предлагается ввести административную ответственность работодателя за нарушение законодательства о МРОТе. В случае если работодатель платит меньше установленной нормы, то ему запретят заниматься предпринимательской деятельностью или отстранят от руководящих постов на срок до трех лет.

Однако у этих изменений есть негативный момент. Обычно при расходах государства на различные выплаты, в том числе и повышение уровня доходов населения, неизбежен рост инфляции. По этому поводу Андрей Исаев заявил: «Инфляция должна остаться в досягаемых пределах. В связи с этим «Единая Россия» в ближайшее время рассмотрит законодательные нормы, которые будут содействовать снижению инфляции. Одна из них - установить уголовную ответственность за повышение цен на горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, влияющие на рост цен».



