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В Госрезерве – избыток алмазов?

О политике правительства лучше судить не по словам чиновников, а по тому, на что оно тратит деньги.

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Депутат Госдумы Сергей ГЛАЗЬЕВ ]

В Госрезерве – избыток алмазов?
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Как считать

Больше всего денег будет выделено на национальную экономику (1,28 трлн. руб.). Затем идет статья - образование (1,23 трлн. руб.), третья - здравоохранение (0,87 трлн. руб.). Пятая - национальная оборона (0,82 трлн. руб.), потом безопасность и правоохранительная деятельность (0,85 трлн. руб.).

Однако так судить о приоритетах бюджетной политики не совсем кор­ректно. Ведь функции государства сильно различаются по затратности. Скажем, для обустройства беспризорных детей требуется несравнимо меньше средств, чем для обеспечения обороноспособности. Поэтому абсолютные цифры здесь не совсем уместны. В мире оценивают, какую долю расходы занимают по отношению к ВВП страны.

Так, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения расходы на здравоохранение должны составлять минимум от 5% от ВВП. В развитых странах этот показатель выше - 10%. Расходы на науку там равняются 1,5-3% от ВВП. На образование - от 5 до 7% ВВП.

Что же в России? В 2007 году расходы на образование составят около 4% ВВП, на здравоохранение - около 2,8% ВВП. Если просуммировать все ассигнования на социальные нужды и трансферты, то величина социальных расходов государства достигнет 15,5% ВВП. Это существенно меньше, чем в развитых странах, - 21,6%. И даже меньше, чем в странах с переходной экономикой, - 18%. Уровень социальных расходов в России является одним из самых низких в мире.

Не лучше обстоит дело с деньгами, выделяемыми на развитие государст­ва (это - расходы на научные исследования и национальную экономику). В совокупности они достигают 2,05% ВВП. Это более чем вдвое ниже среднемирового уровня. Хотя с учетом деградации научно-производственного потенциала Российскому государству, наоборот, необходимо больше тратить на инновационную сферу.

На фоне этого государство не жалеет денег на национальную оборону, безопасность, содержание госаппарата. Доля этих расходов по отношению к ВВП в России - одна из самых высоких в мире. Развитые страны на полицей­ско-бюрократические функции расходуют около 11% бюджета. Среднемировой уровень составляет около 20%. А в российском проекте федерального бюджета на эти цели предусматривается более 42,2%.

Кроме того, весь избыток денег (профицит) в размере 1,58 трлн. рублей будет перечислен в Стабилизационный фонд и вложен в ценные бумаги США и ряда европейских государств. Хотя размер этих средств позволил бы достичь среднемирового уровня социальных расходов. С их помощью Российское государство могло бы увеличить долю расходов социалки на 4,9% от ВВП. Таким образом, профицит бюджета образуется не потому, что Российское государство получает доходов больше, чем ему требуется для выполнения своих функций, а вследст­вие недостаточного финансирования социальной сферы.

А камни-то зачем?

Из этого делаем вывод. Приоритетом для правительства является вывоз капитала, вкладываемого в государст­венные обязательства США и ряда стран ЕС. Вторым - обеспечение национальной безопасности, поддержание правопорядка, функционирование бюрократии. И только последним, финансируемым по остаточному прин­ципу, - обеспечение социально-экономического развития.

Но это не все. Бюджетом также предусмотрены мероприятия, лишенные всякого смысла при нынешнем избытке средств. Единственное объяснение им - обогащение составителей бюджета. Зачем распродавать драгоценные камни из государственного резерва? Зачем выпускать государственные облигации и увеличивать госдолг? Зачем приватизировать многие государственные предприятия? Ведь бюджетные доходы от продажи этих активов не будут потрачены на нужды страны, а уйдут через Стабилизационный фонд на кредитование иностранных государств. Доход от этого не покроет даже инфляции. Между тем простой прирост стоимости драгоценных камней мог бы быть гораздо выше.

Иными словами, проводимая правительством бюджетная политика не соответствует ни требованиям современного государства, ни интересам социально-экономического развития страны.

 

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