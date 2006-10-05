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Дороже, чем в Америке

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ  ]

Дороже, чем в Америке
Бензин, как девушка - дорогое удовольствие

С августа цены на нефть на мировых рынках упали на 20%, а внутри России и того больше - на 38%. Однако снижения стоимости на бензин не произошло. Наоборот, по данным исследовательского цент­ра «Кортес», за сентябрь розничные цены на бензин марки А-92 повысились на 2% до 19 рублей, на Аи-95 - на 2,3% до 20,35 рублей. Почему? Ведь, когда бензин дорожал, нефтяники объясняли это именно повышением мировых цен на «черное золото». Теперь, по идее, должен происходить обратный процесс.

«Изменение цен в рознице происходит с некоторой задержкой, пока на бензоколонки поступает бензин, приготовленный из дорогой нефти, - говорит эксперт центра «Кортес» Людмила Лурье. - Эффект мы почувствуем в октябре. Однако цены на топливо опустятся не сильно, копеек на 20-50».

Сами нефтяники с легкостью объясняют сложившуюся ситуацию: мол, при вывозе неф­ти за границу им приходится платить высокую пошлину, которая меняется с задержкой в два месяца (однако они забывают добавить, что эта пошлина тоже вводилась с задержкой в 2 месяца). На самом деле главный вопрос - прибыль. Нефтяные компании и самостоятельные заправщики добирают ту прибыль, которую они недополучили в летние месяцы. И будут использовать эту ситуацию по максимуму. «Цены будут падать потихоньку до самой весны», - говорит 1-й вице-президент Московской топливной ассоциации Алексей Небольсин. Спрос-то на бензин из-за нехватки мощностей по переработки остается высоким.

Кроме того, по словам одного из оптовых продавцов, если оптовые цены идут вниз, то неф­тяная компания может повысить розничные цены, чтобы компенсировать потери, - на рынке уже не раз были случаи, когда оптовые цены падали, а розничные повышались.

Словом, у нас, как всегда, все не слава богу. К примеру, в Америке в отдельных штатах стоимость литра бензина снизилась до 50 центов (13,4 рубля). Вот вам и рыночное регулирование.

 

 

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