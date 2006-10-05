Поток «Енисеев» мелеет
Кризис производства
№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Андрей ХОХЛОВ, Красноярск ]
Красноярский комбайновый завод никак не выберется из полосы трудностей. Единственный выход - осваивать выпуск машин нового поколения. На предприятии уже несколько лет разрабатывают комбайн «Енисей-960А». Говорят, летом тут был глава Чечни Алу Алханов, видел опытный образец и обещал купить 12 машин.
На заводе неоднократно менялись собственники. Очередные топ-менеджеры заявляют о выпуске 3 тысяч машин в год, а потом разводят руками: «Денег мало... Цены на металл растут».
Продажи снижаются, производство сокращается. Оставшиеся рабочие живут под дамокловым мечом безработицы. Последнее решение предпоследнего директора - «оптимизировать» производство еще на 347 работников. Раньше здесь работало 20 тысяч человек, а осталось только 5 тысяч.
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