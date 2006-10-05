Взаимные инвестиции

Стоимость проекта - полтора миллиарда долларов. Совместное предприятие «Газ­прома» и Национальной нефтегазовой компании Казахстана «КазМунайГаз» будет создано на паритетных началах, стоимость активов с каждой стороны - 750 миллионов долларов.

По мнению независимых экспертов, благодаря новому предприятию обе страны будут пятнадцать лет гарантированно получать не менее 15 миллиардов кубометров газа в год. Это особенно важно для Казахстана, который стремительно превращается в нового «азиатского тигра». По уровню экономического развития республика занимает лидирующие позиции во всей Центральной Азии.

Начиная с 2000 года ежегодный рост ВВП здесь превышает 9%. Только за первые шесть месяцев этого года инвестиции в основной капитал составили 2,3 миллиарда долларов. Растет промышленное производство, реальная зарплата за полгода увеличилась на 14 с лишним процентов. Перед правительством поставлена задача - в ближайшие несколько лет войти в число 50 самых развитых государств мира. Без развития энергетики добиться этого невозможно.

Казахстанские компании уже давно вкладывают день­ги в российскую экономику, но договор, подписанный в Уральске, - первый случай столь масштабных инвестиций. Впрочем, дело здесь не только в цифрах. Впервые иностранный инвестор допущен в святая святых топливно-энергетического комплекса России. Это свидетельствует не только о растущих экономических возможностях Казахстана, но и о высоком уровне доверия между странами.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин только в этом году встречались уже одиннадцать раз, постоянно шел активный межправительственный диалог, расширялись контакты на уровне приграничных регионов. Пожалуй, сейчас Казахстан для России - самый надежный партнер не только на постсоветском пространстве, но и во всей Евразии. И хорошо, что наши страны говорят на одном языке - партнерства и уважения. Сегодня это, увы, редкость.