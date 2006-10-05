Минфин провоцирует рост земельного налога

Отдельные нормы закона о местном самоуправлении продолжают вступать в силу. Принятый в 2003 году закон лишь частично вступил в силу в январе этого года, полная же реализация в жизнь его норм растянется до 2009 года. Причины тому более чем прозаические - невозможность для малых городов и сельсоветов подкрепить требования закона теми бюджетными ресурсами, которые сейчас есть в их распоряжении.

По действующему Бюджет­ному кодексу 60% собираемых в РФ налогов идут в Минфин РФ и только 40% остаются в регионах. В результате из 89 субъектов РФ более 70 остаются дотационными, то есть не могут прожить на собственные деньги и каждый год с нетерпением ждут поступления «субвенций из федерального бюджета».

Но сегодня на счетах Минфина скопилось около 900 млрд. «остатков» средств этого года, которые правительство должно было перечислить регионам, но пока не сделало этого из-за чиновничьей нерасторопности. А в регионах эти деньги не получили как раз те, кто находится в конце цепочки - муниципалитеты (проще говоря - малые города, поселки и сельсоветы).

В условиях искусственно созданного безденежья муниципалитетам остается только одно:

взимать налог на землю.

В связи с чем специалисты прогнозируют с января 2007 года, когда муниципалитеты получат право самим определять размер земельного налога,

рост этого самого налога в 5-10 раз.

А такое событие ударит уже по всем: и по домовладельцам, и по вузам, и по больницам, и по малым и средним предпринимателям. Тем временем министр финансов г-н Кудрин назван лучшим министром. Таким его считают за границей.