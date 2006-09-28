Почему в янтарном кране нет янтаря?

Из обращения «Ян­тарного союза» к Со­вету Федерации и Пре­зиденту РФ В. Путину:

«Самый главный парадокс создавшейся ситуации в Янтарном крае - то, что, владея таким богатством (в Калининградской области сосредоточено почти 90% мировых запасов солнечного камня), Россия оказалась на задворках мирового рынка янтаря.

Обслуживают его другие европейские страны: Литва, Дания, Германия, Польша, которые завалили мировой рынок российским янтарем. Но дальше других здесь продвинулась Польша, в которой за истекший год появилось более 100 новых фирм по обработке янтаря. Многие из них организованы калининградскими мастерами. Причем Польша из года в год экспортирует изделия из янтаря на 200-300 миллионов долларов, при том что собственной добычи у нее почти нет.

В настоящее время по инициативе Минфина РФ, вопреки рекомендациям комиссий Совета Федерации и Счетной палаты РФ, завершается процедура банкротства ОАО «Калининградский янтарный комбинат» и ОАО «Калининградский Ювелирпром» путем их продажи частному предприятию АК «АЛРОСС» вместо передачи в хозяйственное ведение Калининградской области, как ранее планировалось. Такое развитие событий приведет к утрате государственного контроля над уникальными предприятиями.

Сегодня рабочие ФГУП «Калининградской янтарный комбинат», руководители малых и средних предприятий по переработке янтарного сырья с нетерпением ожидают осеннюю сессию Совета Федерации, комиссии по взаимодействию со Счетной палатой РФ. Необходимо выяснить, почему в период внешнего управления ГУП «Калининградский янтарный комбинат» именно в польском городе Гданьске, а не в российском Калининграде каждый год проходят знаменитые всемирные янтарные ярмарки? И прибыль в миллионы долларов янтарь приносит не нам, а Европе.

• Почему в прошлом году из 205 тонн экспорта янтарного сырья лишь 5% отпущено отечественным производителям?

• Почему на комбинате число рабочих мест сократилось с 1900 до 47?

• Почему уровень добычи янтарного сырья сократился с 800 до 200 тонн?

• Почему число отечественных фирм по переработке янтарного сырья сократилось на 217 единиц?

• Почему в Польше переработкой янтарного сырья заняты 10 000 человек, а в России 2000?

• Почему стоимость янтарного сырья возросла на 750%?

• Почему два года экспорт янтарных изделий из области законодательно не урегулирован?

• Почему не был перерегистрирован устав ГУП «Калининградский янтарный комбинат» при переходе из Минэкономразвития в Минфин РФ, в связи с чем предприятие работало по документу, не имеющему юридической силы?

• Какие последствия будет иметь исключение Янтарного комбината из списка стратегических предприятий, утвержденного указом Президента РФ?

• Какова средняя рыночная цена 1 кг янтарного сырья - 2 доллара или все-таки 500 долларов? А может, 200?

• Почему янтарное сырье уходит за границу, а не перерабатывается в области?

Вопросы можно было бы продолжать. Но уже из названных видно, что системный кризис в янтарной отрасли выходит за рамки региональных проблем. По существу, речь идет о том, быть или не быть янтарной отрасли в Янтарном крае.