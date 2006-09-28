Почему в янтарном кране нет янтаря?
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№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Михаил СИМУКОВ, частный предприниматель, председатель «Янтарного Союза» Василий СИМОНОВ, директор ООО «Сувениры Балтики» Ольга ГЛИНСКАЯ, директор магазина «Русский янтарь» Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, генерал ]
Из обращения «Янтарного союза» к Совету Федерации и Президенту РФ В. Путину:
«Самый главный парадокс создавшейся ситуации в Янтарном крае - то, что, владея таким богатством (в Калининградской области сосредоточено почти 90% мировых запасов солнечного камня), Россия оказалась на задворках мирового рынка янтаря.
Обслуживают его другие европейские страны: Литва, Дания, Германия, Польша, которые завалили мировой рынок российским янтарем. Но дальше других здесь продвинулась Польша, в которой за истекший год появилось более 100 новых фирм по обработке янтаря. Многие из них организованы калининградскими мастерами. Причем Польша из года в год экспортирует изделия из янтаря на 200-300 миллионов долларов, при том что собственной добычи у нее почти нет.
В настоящее время по инициативе Минфина РФ, вопреки рекомендациям комиссий Совета Федерации и Счетной палаты РФ, завершается процедура банкротства ОАО «Калининградский янтарный комбинат» и ОАО «Калининградский Ювелирпром» путем их продажи частному предприятию АК «АЛРОСС» вместо передачи в хозяйственное ведение Калининградской области, как ранее планировалось. Такое развитие событий приведет к утрате государственного контроля над уникальными предприятиями.
Сегодня рабочие ФГУП «Калининградской янтарный комбинат», руководители малых и средних предприятий по переработке янтарного сырья с нетерпением ожидают осеннюю сессию Совета Федерации, комиссии по взаимодействию со Счетной палатой РФ. Необходимо выяснить, почему в период внешнего управления ГУП «Калининградский янтарный комбинат» именно в польском городе Гданьске, а не в российском Калининграде каждый год проходят знаменитые всемирные янтарные ярмарки? И прибыль в миллионы долларов янтарь приносит не нам, а Европе.
• Почему в прошлом году из 205 тонн экспорта янтарного сырья лишь 5% отпущено отечественным производителям?
• Почему на комбинате число рабочих мест сократилось с 1900 до 47?
• Почему уровень добычи янтарного сырья сократился с 800 до 200 тонн?
• Почему число отечественных фирм по переработке янтарного сырья сократилось на 217 единиц?
• Почему в Польше переработкой янтарного сырья заняты 10 000 человек, а в России 2000?
• Почему стоимость янтарного сырья возросла на 750%?
• Почему два года экспорт янтарных изделий из области законодательно не урегулирован?
• Почему не был перерегистрирован устав ГУП «Калининградский янтарный комбинат» при переходе из Минэкономразвития в Минфин РФ, в связи с чем предприятие работало по документу, не имеющему юридической силы?
• Какие последствия будет иметь исключение Янтарного комбината из списка стратегических предприятий, утвержденного указом Президента РФ?
• Какова средняя рыночная цена 1 кг янтарного сырья - 2 доллара или все-таки 500 долларов? А может, 200?
• Почему янтарное сырье уходит за границу, а не перерабатывается в области?
Вопросы можно было бы продолжать. Но уже из названных видно, что системный кризис в янтарной отрасли выходит за рамки региональных проблем. По существу, речь идет о том, быть или не быть янтарной отрасли в Янтарном крае.
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