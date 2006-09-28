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Архитектор роскоши

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Денис КОРАБЛЕВ, пос. Коврово, Калининградской области ]

Архитектор роскоши
Певица Селин Дион довольна отделкой своего дома русским янтарем

Хрупкая твердь

В кабинете директора производства вдруг обнаруживаю, что сижу на стуле музейной ценности, инкрустированном янтарем.  Вокруг - дивные янтарные витражи...

Вдоволь насладившись моим изумлением, хозяин этого «малого Эрмитажа» подходит к двери и с размаху бьет своим кулачищем по хрупкому мозаичному витражу! Ни трещинки. А ведь это тончайшей работы хрупкий янтарь, который по всем законам физики должен был расколоться и от меньшего удара...

Десять лет назад на бывшей лесопилке Александр Емельянов основал мебельное производство. Но это не просто мебель, а произведения декоративно-прикладного искусства из элитных сортов дерева. Материал стал поступать из Африки, Южной Америки, стран Юго-Восточной Азии. Лопачо, венге, мербау - много вам говорят эти названия драгоценных пород древесины? Впрочем, здесь используют и дуб, орех, бук, грушу, черешню, лиственницу, карельскую березу... Какой-нибудь стол или стул не изготавливают, а строят, используя инженерный опыт, проводя испытания, расчеты. Минимальный гарантийный срок таких изделий - 5 лет, но на самом деле такая мебель будет передаваться по наследст­ву, из поколения в поколение. Это настоящие сокровища.

- Десять лет жизни на это положил, - без пафоса говорит Емельянов и с удовольст­вием рассказывает, как были поражены экскурсанты из Германии, увидев его изделия. - А немцы триста лет над этим головы ломали, но так ничего и не смогли придумать!

Действительно, янтарь в быту издавна. Он притягивает, ворожит, украшает, делает интерьер теплым, комфортным. Емельянов убежден, что солнечный камень, среди россыпей которого нет и двух одинаковых кусочков, «меняет ауру в доме», обладает бактерицидными свойствами. Жившие здесь до нас люди, используя его в ювелирных изделиях, в мелкой пластике или крупных формах, тоже пытались ин­крустировать дерево «балтийским самоцветом». Но удалось это только Александру Валентиновичу.

Казалось бы, это же родст­венные материалы - дерево и его окаменевшая смола, но они ведут себя, как рассорившиеся супруги: при попытке их соединить - взрываются, лопаются, корежатся. Предшественники Емельянова в лучшем случае прикрепляли янтарные пластины к деревянной основе клеем, но назвать эти изделия прочными нельзя. И вот: надо было рухнуть Советскому Союзу, чтобы преуспевающий директор ташкентского тарного завода приехал на Балтику, увидел янтарь, положил его рядом с деревянным поленом и задумался...

- Созидатель - он и в Африке созидатель, - без ложной скромности заявляет мой собеседник. Он из тех людей, кому на роду написано быть лидером, хозяином, центром внимания. Но еще он изобретатель, в своем роде технический гений, запатентовавший способ инкрустации, который состоит из 28 новых технологических приемов. Каждый из них не только отработан лабораторно, но и внедрен в производство. Авторские приемы обработки янтаря, сохраняющие естественную красоту материала, исключают возможность его окисления. Это на самом деле сенсация, об этом методе авторы и создатели знаменитой Янтарной комнаты могли только мечтать.

Янтарь везем из-за границы

Показывая гостям оборудованную по по­следнему слову техники фабрику, где используют даже лазерную установку, Емельянов не пускает никого в те цеха, где дерево и янтарь заключают практически вечный союз. Эта технология - собственность его семьи. Поляки уже предлагали за секрет фирмы 2 миллиона долларов, но Александр Валентинович не разменивается. Сделано в России и тут навсегда останется! При этом он просит примерно половину такой суммы у своего правительства в кредит для того, чтобы расширить производство, чтобы дать толчок развитию всей отрасли, переживающей в последние годы системный кризис.

Заказчики у Емельянова - люди не просто богатые, но обладающие художественным вкусом. Впрочем, и они не всегда понимают, чего хотят, и часто едут сюда просто пообщаться. Ведь Александр Валентинович - радушный хозяин. Знаменитая Селин Дион в Коврово, правда, не приезжала, но недавно оборудовала свой дом уникальными настенными янтарными панелями «от Емельянова», а потолок и паркет у нее покрыты декоративными композициями с подсвеченными янтарными вставками.

Емельянов, конечно, хотел бы завершить строительство нового деревообрабатывающего комплекса, отвечающего всем современным требованиям, оснастить его высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей, дать работу еще нескольким десяткам односельчан. Но это - как повезет. Едва ли чиновники бросятся выполнять его инвестиционную заявку.

Тут мы выходим из творческой атмосферы мастерской и вступаем на скользкую дорожку экономического абсурда, которым так полна сегодня жизнь Янтарного края. Чего ожидать, если большая часть фирм по переработке балтийского самоцвета в области разорены, а в соседней Польше растут как грибы? Кстати, вы будете смеяться, но ведь и сырье Емельянов покупает в Польше. Оттуда везти через границу свой же калининградский янтарь предпринимателю проще, чем из соседнего поселка, где, как известно, сосредоточено 90% мирового запаса солнечного камня.

 

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