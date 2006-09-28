Союз налогоплательщиков и «Единой России»

РСН выдвигает идею гласного обсуждения не только проблем сбора налогов, но и обеспечения общественного контроля за расходованием средств госбюджета, формируемого за счет средств налогоплательщиков. С этой точки зрения известный лозунг «Заплати налоги и спи спокойно!» является абсолютно неправильным и даже вредным: налоги, по мнению налогоплательщиков, это не «повинность» граждан, а форма их сознательного участия в делах государства. Поэтому важно не только вовремя заплатить налоги, но и проконтролировать, насколько правильно и эффективно эти средства расходуются. А когда граждане увидят, что взимаемые с них налоги расходуются с пользой для дела, то и относиться к их уплате станут иначе.

Для выполнения данных задач Союз налогоплательщиков уже подписал соглашения с Федеральной налоговой службой, Ассоциацией контрольно-счетных органов РФ (председатель - С. Степашин) и Ассоциацией юристов России (председатель - О. Кутафин).

27 сентября в центральном исполкоме «Единой России» подписано соглашение между Союзом налогоплательщиков и «партией власти». Причем от имени «Единой России» соглашение подписал секретарь президиума Генсовета партии В. Володин, а от имени РСН - С. Шахрай.

- Сергей Михайлович, Российский союз налогоплательщиков - принципиально неполитическая общественная организация. Почему возникла необходимость в подписании соглашения с политической партией?

- «Единая Россия» - не простая политическая партия. Прежде всего это партия, имеющая большинство в российском парламенте. Мы как налогоплательщики заинтересованы в систематической разработке и принятии законодательных актов, которые бы способствовали совершенст­вованию бюджетно-финансовой сферы страны. Но законы должны обеспечивать и действенный контроль за эффективностью управления не только государственным бюджетом как общенародным достоянием, но и всеми национальными ресурсами страны. А это - и государственная собственность, природные и интеллектуальные ресурсы. Очевидно, что реальное сотрудничество с партией парламентского большинства в этих вопросах является чрезвычайно важным и полезным инструментом, причем для обеих сторон.

- А что привлекло «Единую Россию» в РСН? Ведь ваш Союз - молодая организация, которая пока несопоставима по мощи с крупнейшей политической партией страны...

- Ну это как сказать! Формально у нас безграничные возможности для организационного роста, потому что налоги платит все взрослое население.

А если серьезно, то у нашей организации очень привлекательная идеологическая платформа и большой потенциал развития. Российский союз налогоплательщиков существенно отличается от аналогичных общественных инициатив. Мы, если хотите, общество доверия к государст­ву. Мы считаем, что налоги - это основа общественного богатства, а правильная и своевременная их уплата гражданами - это не только наша обязанность, но и особая форма нашего участия в управлении государством.

С другой стороны, мы считаем, что государство также должно ответственно относиться к расходованию нашего общественного достояния - госбюджета. И раз мы честно выполняем свой долг по уплате налогов, то мы имеем право знать, насколько эффективно государство формирует и расходует госбюджет.

Отсюда главное требование нашего союза - взаимная ответственность граждан и государства в деле формирования и управления общественными финансовыми ресурсами.

Думаю, что эта идеология и наши практические инициативы могут внести определенный вклад в деятельность «Единой России» как в центре, так и на местах. В наших региональных отделениях работает много профессионалов. Есть юристы, адвокаты, налоговые консультанты. Есть предприниматели и руководители предприятий. Мы готовы использовать все свои возможности, интеллектуальные, информационные ресурсы для общего дела.

- Чем сегодня занимается РСН?

- Кроме конкретной работы с защитой прав и интересов налогоплательщиков, мы занимаемся развитием самых различных форм общественного контроля бюджетной сферы. Это и обращения граждан за информацией о правильности расходования средств органами власти, и независимая экспертиза законопроектов, и участие общественности в обсуждении бюджетов регионов и местного самоуправления.

Это особенно важно сейчас, когда правительство переходит к новым принципам бюджетирования. Как известно, теперь органы власти должны формулировать общественно значимые цели и в соответствии с ними уже определять объемы финансовых ресурсов. А кто, как не общественность, является конечным потребителем государственных услуг и может определить, насколько значимы те самые «общественно значимые цели»? Тем более что в сумме с местными контрольно-счетными органами у нас получается очень серь­езный ресурс - как интеллектуальный, так и административный.

У нас, наконец, есть и собственное печатное издание - вкладыш в газету «Аргументы неделi». Это очень важный шаг вперед - мы должны не только разбирать жалобы и обращения, но и популярно объяснять людям, что такое бюджет, что такое налоги, какие права мы имеем как налогоплательщики и т.д. Общефедеральная газета для такой массовой работы - один из важнейших инструментов.