Нефть уронила Россию
Биржевики знают: после спада обычно происходит подъем
№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]
Основные продажи пришлись на понедельник, когда стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологически важной отметки в 60 долларов за баррель. Сработал спусковой крючок, и по итогам дня индекс РТС упал на 3,5% до 1452 пунктов. Акции «Татнефти» подешевели на 6,3%, «Сургутнефтегаза» - на 5%, ЛУКОЙЛа - на 3,4%, «Норильского никеля» - на 4,5%, «Газпрома» - на 3,3%.
Однако уже во вторник акции пошли в рост. Индекс РТС поднялся на 2,2% до 1484 пунктов. Так, РАО ЕЭС подорожало на 5%, «Газпром» - на 4,2%. «Это технический отскок вверх после бурного падения накануне, - говорит аналитик ИК «Атон-Лайн» Дмитрий Лукашов. - Кроме того, нефть выросла до 62 долларов, и из США поступили хорошие данные о потреблении».
Тем временем для этого есть и более широкое объяснение. Как мы уже писали ранее, 1450 пунктов по индексу РТС является сильным уровнем поддержки. Аналитики предполагали, что рынок может снизиться до этого донышка.
В ближайшее время, по мнению аналитика ИК «Тройка Диалог» Анны Лепетухиной, акции будут колебаться вблизи текущих цен. Так как нефть дешеветь, скорее всего, не будет. «В противном случае ОПЕК сократит квоты на ее добычу», - говорит аналитик. По расчетам «Тройки Диалог», вскоре рост на российском рынке должен возобновиться, и к концу года индекс РТС достигнет 1970 пунктов. Не пора ли задуматься о покупке?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес