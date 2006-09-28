Нефть уронила Россию

Основные продажи пришлись на понедельник, когда стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологически важной отметки в 60 долларов за баррель. Сработал спусковой крючок, и по итогам дня индекс РТС упал на 3,5% до 1452 пунктов. Акции «Татнефти» подешевели на 6,3%, «Сургутнефтегаза» - на 5%, ЛУКОЙЛа - на 3,4%, «Норильского никеля» - на 4,5%, «Газпрома» - на 3,3%.

Однако уже во вторник акции пошли в рост. Индекс РТС поднялся на 2,2% до 1484 пунктов. Так, РАО ЕЭС подорожало на 5%, «Газпром» - на 4,2%. «Это технический отскок вверх после бурного падения накануне, - говорит аналитик ИК «Атон-Лайн» Дмитрий Лукашов. - Кроме того, нефть выросла до 62 долларов, и из США поступили хорошие данные о потреблении».

Тем временем для этого есть и более широкое объяснение. Как мы уже писали ранее, 1450 пунктов по индексу РТС является сильным уровнем поддержки. Аналитики предполагали, что рынок может снизиться до этого донышка.

В ближайшее время, по мнению аналитика ИК «Тройка Диалог» Ан­ны Лепетухиной, акции будут колебаться вблизи текущих цен. Так как нефть дешеветь, скорее всего, не будет. «В противном случае ОПЕК сократит квоты на ее добычу», - говорит аналитик. По расчетам «Тройки Диалог», вскоре рост на российском рынке должен возобновиться, и к концу года индекс РТС достигнет 1970 пунктов. Не пора ли задуматься о покупке?