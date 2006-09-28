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Школа олигархов

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Школа олигархов
Каким будет учитель Р. Абрамович?

Все партнеры должны внести первоначальный вклад в размере 5 млн. долларов, на которые первое время будет развиваться учреждение. К слову, олигарх Р. Абрамович вместо денег пожертвовал на благое дело участок в 26 гектаров. Риэлторы оценили его подношение в 50 млн. долларов.

Готовить в этой школе будут управленцев по программе «Мастер делового администрирования» (MBA). Стоимость курса, рассчитанного на полтора года, составит 50 тысяч долларов. Столько же стоит обучение в ведущих западных заведениях, таких как London Business School (Англия), Insead (Франция).

Несмотря на высокую стоимость, как рассказал нам декан школы «Сколково», помощник министра образования Андрей Волков, проект не является специальным заведением для элиты, а рассчитан на всех желающих. «Главное для нас - не родословная, а предпринимательская жилка у претендента, - рассказывает он. - Попасть к нам может любой честолюбивый человек. Тем, кто будет испытывать проблемы с финансированием, будут предоставляться длинные кредиты, по всей видимости, сроком от 5 лет».

Как попасть в школу? Сперва необходимо прислать заявку на участие в конкурсе. После этого надо пройти собеседование и необходимые тесты. Кроме того, абитуриенты должны проработать на руководящей должности как минимум 3-4 года. «Управление коллективом - это обязательное условие», - говорит Андрей Волков.

Первый набор составит 100 человек, а обучение начнется в начале 2008 года. Впоследствии количество студентов увеличится до 2 тысяч.

«Преимущество россий­ской бизнес-школы от западных аналогов в том, что она завязана непосредственно на российский бизнес, - рассказывает член рабочей группы проекта «Сколково» Ирина Прохорова. - В частности, преподавателями выступят и отцы-основатели. А это 14 реальных историй успеха. Кроме того, в школе будет реализован принцип обучения в режиме «тень», когда лучшие студенты увидят, как, скажем, Алексей Мордашов («Северсталь») управляет своим бизнесом».

Еще, по словам Ирины Прохоровой, в российской кузнице постараются научить людей открывать собственное дело. Если среди выпускников западных школ только 7% становятся предпринимателями, то среди окончивших «Сколково» таких будет 30%.

Пока школа комплектует преподавательский состав. Планируется, что половину составят профессоры из-за рубежа и половину - наши. «Мы также надеемся, что своим опытом с нашими студентами поделятся чиновники высшего уровня, - говорит Андрей Волков. - И для этого есть основания - в попечительский совет входят вице-премьер Дмитрий Медведев и министр экономического развития Герман Греф».

 

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