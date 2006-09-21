Нефтянка в России не дает покоя чиновникам и государственным компаниям. На днях стало известно, что «Газпром» планирует приобрести 50% акций нефтяной компании «ТНК-BP». Сумма возможной сделки оценивается в 25 млрд. долларов.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ экспансия в экономику становится все сильнее. В умах российских граждан еще не успели остыть впечатления от покупки «Газ­промом» у Р. Абра­мовича нефтяной компании «Сибнефть» за 13 млрд. долларов. Еще не забыто, как государственная «Роснефть» приобрела часть ЮКОСа за 9,3 млрд. долларов…

И вот газовый гигант уже присматривает новые объекты для инвестиций. Логика газовых менеджеров железна: стоимость нефти высока, поэтому надо вкладывать день­ги в нефтяные компании. «Это была бы хорошая сделка для нашей компании, – объясняет топ-менеджер «Газпрома». – Мы смогли бы вдвое увеличить добычу неф­ти – до 80 млн. тонн в год. В результате капитализация «Газпрома» выросла бы на несколько десятков миллиардов долларов».

Что ж, с этим не поспоришь, согласно стратегическим интересам компании, все верно. Более того, этот шаг логично смотрится и в русле стратегических интересов страны. Уже сейчас, по оценкам аналитика ИК «Солид» Дениса Борисова, доля государства в нефтяной промышленности составляет 33%. А если сделка состоится, то она вырастет до 45%. Фактически государство будет владеть всей газовой отраслью и половиной нефтянки.

Однако тут-то возникают проблемы – почему стратегические интересы компании и власти никак не совпадают с интересами населения?

На каждом выступлении, посвященном деятельности «Газпрома» внутри России, его руководство рассказывает о грандиозной программе газификации страны. Суть ее в том, что за три года, с 2005 по 2007, монополия потратит на прокладку труб в городах и селах 35 млрд. руб. (1,3 млрд. долларов). В результате «голубое топливо» в России станет получать 60% населения (сейчас этот показатель 53%). По меркам руководства – это стратегическая задача.

А теперь смотрите: 13 млрд. долл. «Газпром» потратил на «Сибнефть» в прошлом году, 25 млрд. долл., возможно, уйдет на покупку «ТНК-BP» в этом или следующем году. И только 1,3 млрд. долл. «Газпром» выделит за три года на нужды населения всей страны. Почувствуйте разницу!

Тем временем, исходя из вышеуказанных данных, можно предположить, что газификация оставшихся 40% населения стоила бы около 7 млрд. долларов. Но, похоже, наше правительство хочет больше понравиться французам, немцам и прочим полякам и венграм. Свои – век ждали, еще подождут.