АвтоВАЗ. Диагноз: мания величия

АвтоВАЗ поднял отпускные цены на автомобили на 4000 рублей. Это уже пятое повышение в этом году. Если раньше от этого стонал кошелек покупателя, то теперь сами продавцы в открытую заявили, что за такие деньги покупать машины у них не будут.



ДИЛЕРЫ направили коллективное письмо руководству автогиганта с просьбой заморозить цены на автомобили хотя бы до весны 2007 года. Однако вместо этого, буквально на следующий день, завод повысил отпускные цены. В ответ дилеры пытаются убедить предприятие, что падения спроса не избежать. А завод кивает на статистику – за первые 8 месяцев 2006 г. АвтоВАЗ реализовал на внутреннем рынке России 434 000 автомобилей, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2005 года. То есть, по мнению маркетологов, резерв для повышения цен есть.

К тому же производитель обвиняет дилеров в сверхдоходах. По контракту, маржа официального дилера не может быть выше 7%. Но дилеры легко могут обойти это условие. Дополнительная комплектация, спойлеры, литые диски, «улучшенная» оптика и прочая мишура прекрасно маскируют уже значительное, на 25–30% превышение конечной, потребительской, стоимости над отпускной ценой завода. ВАЗ недвусмысленно намекает автосалонам – ребята, надо делиться!

А бешено растущий спрос на российском автомобильном рынке расслабляет. Люксовая комплектация хетчбека ВАЗ-2112 стоит 278 тыс. рублей. А это значит, что «лады» вторгаются в несвойственный для них ценовой сегмент – свыше 10 тыс. долларов!

Чем это грозит отечественной марке автомобилей? В первую очередь, конкуренцией с бюджетными иномарками. Стоя перед выбором, что брать – «рено логан» или за те же деньги продукцию ВАЗа – традиционный покупатель, скорее всего, не устоит перед искушением приобрести «первую в жизни» иномарку. А дальше пошло-поехало.

Да, иномарки ценового сегмента от 10 до 15 тыс. долл. – это, по меркам автоэстетов, ширпотреб. По большей части они произведены методом крупноузловой сборки здесь же, в России, или у ближайших соседей, как сверхпопулярная узбекская «дэу нексия». Претензий к качеству деталей, сборки у покупателя при этом, как правило, не возникает. Да и статистика должна насторожить наших недавних монополистов – в первом полугодии в страну ввезено 600 тыс. машин из-за рубежа. Новые иномарки с необычайной легкостью впервые оккупировали 51% российского рынка.

Так что способность удержать свою ценовую нишу может стать для АвтоВАЗа главным испытанием ближайшего будущего. Не дальновиднее ли эти 4000 руб. с автомобиля поискать за счет собственных ресурсов? Они есть.