Ни вверх, ни вниз

ЗА ПРОШЕДШИЕ дни акции потихоньку прибавляли в весе, восстанавливаясь после падения, вызванного снижением цен на нефть. Индекс РТС достиг 1575 пунктов. Лучше других выглядели акции ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», прибавив около 3%. Приятно, что наконец сдвинулась с места «народная» «Роснефть» – плюс 2,5% (сейчас акция стоит 7,67 доллара). Чуть меньше подорожали бумаги РАО ЕЭС. Остальные акции были совсем вялыми.

«Наметилась стабилизация: уже третий день подряд почти ничего не происходит, – рассказывает аналитик ИК «Атон» Андрей Верников. – Потихоньку подбираемся к сильному уровню сопротивления в 1590 пунктов. Если он будет сломлен, то возможно движение вверх на 4% (до 1650 пунктов)». Но это, пожалуй, интересно лишь тем, кто вкладывает на совсем короткий срок.

Сейчас среди аналитиков распространена такая идея: если цены на нефть не опустятся ниже 58 долл. (текущая стоимость 63 долл.), то акции дешеветь не будут, а может быть, ­даже и немного подрастут. В прин­ципе для этого есть ­предпосылки. «Во-первых, ОПЕК отложил вопрос о сокращении добычи «черного золота». Во-вторых, вскоре наступят холода, которые увеличат спрос на топливо», – говорит ведущий аналитик БД «Открытие» Наталья Мильчакова.

Кроме того, на акции могут повлиять финансовые отчеты, которые компании нач­нут публиковать в конце сентября – начале октября. «Мы предполагаем, что они будут позитивными», – считает Наталья Мильчакова.

Как бы то ни было, но о росте говорить рано. «Рынок, скорее всего, будет двигаться в боковом направлении», – предполагает аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина.