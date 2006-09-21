В какой ПИФ вложиться

ПИФы «голубых фишек»



Казалось бы, самый беспроигрышный вариант вкладывать в ПИФ, покупающий акции «голубых фишек» (крупнейших российских предприятий). Надежно, доходно и не нужно ломать голову над изучением финансовых отчетов компаний. Все компании крупные и приблизительно одинаково хороши.



Однако здесь есть некоторые недостатки. «По правилам, доля бумаг одной компании не должна превышать 15% активов фонда, – говорит Александр Головцов, руководитель информационно-аналити­ческого управления УК «Уралсиб». – Поэтому мы не смогли купить акций «Газпрома» и Сбербанка сколько хотели, хотя у нас почти весь год был позитивный взгляд на эти бумаги». Кроме того, большинство «голубых фишек» – нефтяные и газовые компании. А нефтегазовый сектор все больше и больше аналитиков признают не самым привлекательным для долгосрочных инвестиций.



Отраслевые фонды



При грамотной работе фонда гораздо более доходной может оказаться работа с акциями предприятий секторов, отличных от нефтегазового. Для этого существуют отраслевые фонды.



«В этом году за восемь с лишним месяцев наилучшие результаты показали акции топливно-энергетического комплекса и металлургии, а также финансового сектора, – говорит Александр Головцов. – Так, акции «Газпрома», «Норильского никеля», РАО ЕЭС и Сбербанка подорожали более чем в полтора раза. А «Новатэка» (независимый производитель газа) и большинства трубных заводов – почти вдвое. Относительно слабо «выступили» телекоммуникационные компании, потребительский сектор, машиностроение и производители стального проката. В отличие от прошлого года отстали от индекса РТС акции почти всех нефтяных компаний».



Однако если смотреть на перспективу, то приоритеты меняются. «Сегодня мы бы определили сферу наших поисков в основном в связи, электроэнергетике, металлургии, транспортной и лесной промышленности», – добавляет Лукин Сергей, начальник отдела по работе с институциональными инвесторами УК «КапиталЪ».



Маленькие компании



«Нынешний «хит» рынка услуг – поиск недооцененных предприятий, небольших по величине, но перспективных, – рассказывает Сергей Лукин. – Такие фонды называют «перспективными». Они могут вырасти на десятки и сотни процентов.

У традиционных ПИФов «голубых фишек» появились конкуренты - отраслевые фонды и фонды компаний малой капитализации.

Предложения о том, какое предприятие купить, проходят через инвестиционный комитет. И коллегиально принимается решение о приобретении акций. Однако все равно нужно понимать, что это более рисковый вид ПИФов. Здесь большее значение приобретает информационный фон: уловить изменения, направления рынка, предугадать события. Зато изменение стоимости пая в день может достигать нескольких процентов. Таково вознаграждение за риск.



Стоит отметить, что всякие «мусорные» акции – совсем уж богом забытых компаний – фонды не покупают. Даже если аналитики считают, что бумага может «выстрелить», увеличившись в цене в разы.



Фонды IPO



Новый вид ПИФов, которые в скором времени должны заполнить существенную нишу рынка, – ПИФы IPO. То есть те, которые специализируются на приобретении акций предприятий до их выхода на биржу (помните, как было с «Роснефтью»). Обыкновенно сделки в таких фондах происходят по следующей схеме. Предприятие, которое готовится к выходу на фондовый рынок, регистрирует выпуск акций в пользу фонда. Или акционер компании уступает часть своего пакета фонду. Сделки еще до первичного размещения были замечены с акциями компании «Калина», производящей косметику, торговой сети «Пятерочка».



Фонды облигаций



Это самые консервативные фонды. У них маленький доход, порядка 10%, но зато стабильный. Деньги такого фонда размещаются в инструменты с фиксированной доходностью. Можете ориентироваться на доходность банковского депозита или чуть больше. Но зато его риски минимальны. Традиционно такие фонды интересуют крупных инвесторов, например, пенсионные фонды.



Такими фондами лучше пользоваться, когда рынок не растет и не падает.



С кем делить пайку



Выбор стратегии – это вопрос личных приоритетов пайщика. Однако, чтобы принять грамотное решение, следует представлять общие тенденции рынка.

