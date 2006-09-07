Сбылась мечта А. Чубайса

С 1 сентября в России запущен новый оптовый рынок электроэнергии, на котором «свет» продается по свободным ценам. До этого момента тарифы на всю элект­роэнергию регулировались государст­вом, и устанавливать произвольные цены было нельзя. Сам председатель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс назвал событие «началом новой эпохи в электроэнергетике страны».

В первые дни торгов особых сюр­призов не произошло. Например, цена на электроэнергию в европейской части страны осталась такой же, как и до запуска рынка, – 58 коп. за один киловатт-час. А в Сибири, где много дешевой электроэнергии от гидростанций, она была даже ниже. «Однако первые торги не показательны: в них участвовало слишком мало покупателей и продавцов, – говорит аналитик ИК «Атон» Дмитрий Скрябин. – В дальнейшем цены будут непременно расти, чтобы строительство электростанций стало выгодным делом. Причем вырастут они как минимум в 2 раза».

Населению пугаться пока не стоит. Как заверила представитель РАО ЕЭС Татьяна Миляева, новые правила распространяются только на предприятия, а для граждан в ближайшие три года тарифы по-прежнему будут регулироваться правительством и повышаться на величину инфляции. «А что будет дальше, государство определится позднее», – поясняет она.

Предприятиям же придется затянуть пояса. Кто не сможет экономить электроэнергию, рискует вылететь в трубу. Правда, пока у них есть период для адаптации. Сейчас по свободным ценам продается только часть электроэнергии (5%), а остальное – по регулируемым ценам. В следующем году «свободная» доля вырастет до 10–15%, и полностью свободным рынок станет, вероятно, в 2014 году. Но вот выдержит ли экономика ценовую энерготерапию, вопрос другой.