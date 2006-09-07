Сентябрь на фондовом рынке – еще не осень, но уже не лето. Как и положено в межсезонье, погода не всегда предсказуема. Индекс РТС колеблется вблизи достигнутых уровней: между 1620 и 1670 пунктами.

Подъем, который в начале первой недели сентября показал рынок, быстро захлебнулся, несколько разочаровав инвесторов. Вообще на рынке нет единодушия. Активный рост в отдельных бумагах и «сочувствующее» оживление в других сменяется стремительными продажами, которые ощутимо «просаживают» рынок. Не помогают росту даже хорошие новости. Например, повышение рейтинга России авторитетным агентством S&P до уровня «BBB+» осталось незамеченным.

На прошедшей неделе хорошим спросом пользовались акции РАО ЕЭС, Сбербанка. Кстати, бумаги Сбербанка, пожалуй, одни из немногих, кто положительно отыграл повышение рейтинга. Интерес к банковской сфере разогрело еще и сообщение о том, что немецкий Commerzbank купил долю в Промсвязбанке.

Несколько активизировался спрос на акции нефтяных компаний. Скоро они опубликуют отчеты за первое полугодие. Однако на фоне дешевеющей нефти особого роста в них ожидать не приходится, считает аналитик «Банка на Красных Воротах» Владимир Евстифеев. За последнее время нефть марки Brent снизилась с 78,5 до 70 долларов за баррель, потеряв в цене 10%. Кстати, в такой ситуации есть смысл обратить внимание на небольшие неф­тяные компании. По словам аналитиков ИК «Атон», «инвесторам следует учитывать, что акции независимых нефтедобывающих компаний России (например, Sibir Energy) по-прежнему недооценены».

«Сейчас рынок «устаканился» в диапазоне 1620–1670 пунктов, – говорит начальник аналитического отдела БД «Открытие» Халиль Шехмаметьев. – Наиболее сильные позитивные сигналы уже отыграны. И то, что индекс уже который раз не может пробить отметку в 1670 пунктов, говорит о том, что рынок может откатиться вниз где-то на 5%».