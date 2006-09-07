ЛИМИТЫ НА АППЕТИТЫ

В Башкирии ограничивают неоправданный рост директорских окладов. Если директор платит уборщице 2 тыс. рублей, то и себе он может назначить жалованье не больше 20 тыс. рублей.



На одном из недавних правительственных совещаний премьер-министр Башкирии Рафаэль Байдавлетов озвучил разницу между зарплатами рядовых рабочих и начальников на государственных предприятиях – соотношение оказалось 1 к 22. Словом, пропасть между ними огромная.

По словам чиновника, государственное регулирование зарплаты сведено к минимуму. А потому работодатель диктует работнику свои, зачастую невыгодные условия. Так, по данным инвестиционной компании «Финам», просроченная задолженность по оплате труда в Башкортостане на начало II полугодия 2006 года составила 151 млн. рублей. Кроме того, в республике более 170 тысяч человек получают зарп­лату ниже прожиточного уровня, который сейчас для трудоспособных граждан составляет 3158 рублей. А во многих организациях и на предприятиях разница оплаты труда руководства и рядовых сотрудников исчисляется сотнями раз.

– Список таких руководителей, которые назначают себе большие оклады, в то время как работники получают мизер, у нас есть, – пригрозил хитрым боссам Рафаэль Байдавлетов.

И вот теперь премьер перешел к действиям, подписав постановление правительства «Об оплате труда работников государственных предприятий Республики Башкортостан». Согласно документу, оклады руководителей казенных учреждений не должны превышать размер ставок самых низкооплачиваемых работников более чем в 10,07 раза. Иначе говоря, если начальник платит уборщице или дворнику за их труд 1000 рублей, его собственное жалованье может быть не больше 10 тысяч рублей. Оклад зама руководителя ниже оклада его начальника на 10–20%.

Правда, в документе говорится о том, что казенные организации могут определять самостоятельно размеры компенсаций и поощрений.