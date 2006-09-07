//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

ЛИМИТЫ НА АППЕТИТЫ

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Геннадий ТАТАРИНОВ ]

В Башкирии ограничивают неоправданный рост директорских окладов. Если директор платит уборщице 2 тыс. рублей, то и себе он может назначить жалованье не больше 20 тыс. рублей.

На одном из недавних правительственных совещаний премьер-министр Башкирии Рафаэль Байдавлетов озвучил разницу между зарплатами рядовых рабочих и начальников на государственных предприятиях – соотношение оказалось 1 к 22. Словом, пропасть между ними огромная.
  По словам чиновника, государственное регулирование зарплаты сведено к минимуму. А потому работодатель диктует работнику свои, зачастую невыгодные условия. Так, по данным инвестиционной компании «Финам», просроченная задолженность по оплате труда в Башкортостане на начало II полугодия 2006 года составила 151 млн. рублей. Кроме того, в республике более 170 тысяч человек получают зарп­лату ниже прожиточного уровня, который сейчас для трудоспособных граждан составляет 3158 рублей. А во многих организациях и на предприятиях разница оплаты труда руководства и рядовых сотрудников исчисляется сотнями раз.
– Список таких руководителей, которые назначают себе большие оклады, в то время как работники получают мизер, у нас есть, – пригрозил хитрым боссам Рафаэль Байдавлетов.
  И вот теперь премьер перешел к действиям, подписав постановление правительства «Об оплате труда работников государственных предприятий Республики Башкортостан». Согласно документу, оклады руководителей казенных учреждений не должны превышать размер ставок самых низкооплачиваемых работников более чем в 10,07 раза. Иначе говоря, если начальник платит уборщице или дворнику за их труд 1000 рублей, его собственное жалованье может быть не больше 10 тысяч рублей. Оклад зама руководителя ниже оклада его начальника на 10–20%.
  Правда, в документе говорится о том, что казенные организации могут определять самостоятельно размеры компенсаций и поощрений.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может растерять половину населения. По его словам, в государство не просто происходит массовый отъезд украинцев, а настоящий "мегавывоз".

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Супругу посла США в РФ возмутил репортаж CNN

Супругу посла США в РФ возмутил репортаж CNN

Репортаж американского новостного канала CNN оказался непорядочным. Таким его назвала жена посла Соединенных Штатов в России Мэри Кей Хантсман. Журналисты рассказали о «прощальном туре» дипломата по Российской Федерации.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии. Подписчики оценили новый образ знаменитости, заметив, что ей очень идёт.

//Шоу-бизнес

Меган Маркл отмечает день рождения

Меган Маркл отмечает день рождения

В воскресенье, 4 августа, герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает свой 38 - ой день рождения. Супруга принца решила отказатьcя от пышного торжества и проведёт праздник в узком кругу близких людей.

//Политика

Сенатор назвал "не очень внятным" предложение депутата Рады о наказании за диалог с РФ

Сенатор назвал "не очень внятным" предложение депутата Рады о наказании за диалог с РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил предложение избранного депутата Верховной рады Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.

//Происшествия

Жителей Усть-Ивановки в Амурской области эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы

Жителей Усть-Ивановки в Амурской области эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы

В воскресенье, 4 августа, стало известно об эвакуации населения в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области из-за угрозы разрушения дамбы, сдерживающей воду в реке Зее. Отмечается, что 25 июля на территории области был введен режим ЧС из-за паводка.

//Происшествия

Самолёт не смог вылететь из-за двух пьяных пилотов

Самолёт не смог вылететь из-за двух пьяных пилотов

Стало известно об отмене рейса из шотландского Глазго из-за двух пьяных пилотов. Уточняется, что правонарушителей арестовали, сейчас решается вопрос с отправлением пассажиров.

//Шоу-бизнес

Российский рэпер сравнил Крым с Монако

Российский рэпер сравнил Крым с Монако

Известный российский рэпер и участник лейбла "Black Star" Матвей Мельников, более известный как Мот, заявил, что для него Крым по условиям ничем не уступает Монако:"Очень здесь нравится".

//Новости партнеров

//Общество

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС

В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, человек вправе получить полную компенсацию в случае его утери.

//Спорт

В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Дадашевым

В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Дадашевым

В воскресенье, 4 августа, в морге Николаевской больницы в Петергофе церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в американской больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

//Происшествия

Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения

Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения

В воскресенье, 4 августа, губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что вся территория города Тулун, пострадавшая от подтоплений, будет исключена из зоны заселения.

//Происшествия

Уровень в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Уровень в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Стало известно, что уровень воды в реке Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился ниже критической нормы. Об этом сообщили в воскресенье, 4 августа, в администрации города.

//Шоу-бизнес

Лизу Галкину в Сети прозвали "маленькой балериной"

Лизу Галкину в Сети прозвали "маленькой балериной"

В Сети появилось очередное забавное видео с участием дочери юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лизы. На кадрах маленькая девочка покорила поклонников своими танцевальными способностями.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике

Известная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками небольшим видеороликом с отдыха на Чёрном море. Знаменитость отправилась в отпуск со звёздным супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) и сыном Архипом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
3

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике
4

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя
5

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры