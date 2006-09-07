НАШ ДОМ ЛЕГПРОМ

Сегодня в России наиболее конкурентоспособен сырьевой сектор. Однако, по мнению экономистов, для его успешной работы достаточно лишь несколько миллионов человек. Остальная часть населения России оказывается лишней? Чтобы этого не произошло, необходимо развивать несырьевые отрасли. Одна из них – легкая промышленность.



Опора малых городов



В советское время швейная, обувная или текстильная фабрика была почти в каждом городе. Причем часто она являлась градообразующим предприятием. 1990 году в легкой промышленности работало 2,3 млн. человек, которые производили 12% ВВП страны. Эти люди хотя и жили небогато, но стабильно получали зарплату и были уверены в завтрашнем дне. Кстати, именно в момент наибольшего подъема отрасли в стране наблюдался максимальный прирост населения.

Когда же предприятия остановились, в малых городах появилась масса безработных, резко сократились доходы тех, кого не уволили. Случившееся поставило перед многими людьми вопрос о смысле жизни.

К сожалению, политика, до сих пор проводимая правительством, не способствовала развитию легкой промышленности. Но, как бы то ни было, разговоры о ее кончине преждевременны: она жива, хотя и нуждается в неотложной помощи. На 16 тыс. предприятиях работает около 0,5 млн. человек. Общий объем производства составил 130 млрд. рублей. В настоящее время доля продукции легкой промышленности составляет всего 0,9% от ВВП страны. Это в 15 раз меньше, чем в 1990 году. Поэтому потенциал для развития отрасли огромен.

И теперь как раз наметилось ее оживление. В первом полугодии 2006 года легкая промышленность выросла на 11%. Такими показателями могут похвастаться лишь лучшие отрасли. Вся промышленность России поднялась только на 4%.

Почему нужно уделять особое внимание легпрому? Во-первых, там работает много малых предприятий. Они могли бы в значительной степени решить проблему безработицы. Во-вторых, в легкой промышленности трудится бедная часть нашего населения. В июне 2006 года средняя зарплата в текстильном и швейном производствах составила всего 4637 рублей. Более низкую зарплату получают лишь работники сельского и лесного хозяйства.



Доходы «разогревают» производство



Анализ работы 1400 швейных и обувных предприятий показал, что более половины из них увеличило объем производства в прошлом году. Причем этот подъем совершенно не зависит от ассортимента продукции, от географического положения фирмы, от состояния оборудования, от трудовых ресурсов…

Моторчиком роста оказался рост зар-плат россиян – сказывается наша склонность к потребительству. При увеличении реальных доходов на 8,8% товарооборот в рознице вырос на 12%.

Московский «Комплект» удвоил производство. Непрерывный рост производства показывает «Русская кожа», которая производит 35% хромовых кож России. Прогрессирует торговый дом «Белка» с маркой обуви «Ralf Ringer» (производство в Москве и Владимире).

Делают прорыв на внутреннем рынке такие предприятия, как «Эконика», размещающая производство в Индии, Бразилии, Китае. Успешно развиваются предприятия с иностранными инвестициями, но с российским персоналом.

В свою очередь на лучших по техническому оснащению фабриках (им. Муханова в Москве, «Калиф» в Калуге, «Лидер» в Тольятти), построенных италь­янцами, происходит падение производства. «Лидер» даже прекратил деятельность, а итальянское оборудование распродал. Причина – капризы спроса.



Что делать



Отечественным фабрикам не хватает льна и хлопка адекватного качест­ва. Посевы льна-долгунца сокращаются. Предприятия вынуждены покупать аналоги этого сырья в Белоруссии, Дании, Уругвае.

Огромное давление легпром испытывает со стороны контрафактной продукции. 62% всех текстильный изделий, продаваемых в стране, – контрафактный и контрабандный товар. Объем их оценивается в 780 млрд. рублей.

Должны предприятия поработать и над собой. На многих – очень низкое качество управления. До сих пор работают по старинке. Также надо привлекать больше квалифицированных инженеров, которым, естественно, надо платить хорошие деньги.

В свою очередь государство могло бы способствовать развитию текстильных фабрик, снизив налоги. Например, чтобы выплачивать работнику в белую 4500 рублей, предприятие должно потратить 8500 рублей. Разница между этими суммами (4000 рублей) уйдет государству в виде налогов: подоходный налог (13%), единый социальный налог (26%), НДС (18%). Но для предприятий легкой промышленности и для других перерабатывающих и товаропроизводящих предприятий полностью платить налоги и производить конкурентоспособную продукцию – очень сложно. Там рентабельность и так составляет 2,5%.

При отсутствии оборотных средств и доступа к дешевым кредитам на устаревшем оборудовании трудно добиться высокой производительности труда. Поэтому основные резервы – в уклонении от уплаты налогов.

А между тем государство спокойно могло бы облегчить налоговое бремя. В прошлом году, по данным Минфина, налоговые поступления от всей легкой промышленности составили 32 млрд. рублей. Это крохи в масштабах бюджета. Если бы фабрики вообще не платили налоги, государство практически ничего бы и не потеряло.

Однако в те же швейные фабрики и города, где они расположены, освобождение вдохнуло бы новую жизнь, дало бы мощный импульс развитию. А если оставить налоги, то хотя бы снизьте ставку каждого налога на предприятиях легпрома (ЕСН, НДС, на прибыль) до 10%. Тогда существенно вырастет зарплата, туда потянутся люди, на предприятиях появятся оборотные средства, они смогут покупать новое оборудование и совершенствовать технологию. В результате снизится себестоимость продукции, и она станет конкурентоспособной.

И не страшно, что снижение налогов сделает успешные предприятия еще более прибыльными. Важно, что успешных предприятий станет намного больше.