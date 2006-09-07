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КОГО КОРМИТ БЮДЖЕТ РОССИИ

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Сентябрь и октябрь в Госдуме пройдут под лозунгом «Рассмотрим законопроект о федеральном бюджете РФ на 2007 год в кратчайшие сроки!» Спикер Борис Грызлов назвал это «своеобразным тренингом» для народных избранников. Такое поручение было дано Президентом России Владимиром Путиным в связи с предстоящими в декаб­ре следующего года выборами в Думу, когда времени на постатейное обсуждение расходов и доходов следующего, бюджета-2008, совсем не будет. Сейчас процесс экспресс-анализа бюджета уже запущен, и мы рассматриваем его уязвимые стороны с Леонидом Бароном, директором Института социально-экономического и инвестиционного проектирования.

– Какой это бюджет? Стагнационный, прорывный, бюджет развития?
– Я думаю, что бюджет этот инерционный. Я не увидел никаких принципиально новых тенденций, которые нашли бы отражение в бюджетной «росписи» и свидетельствовали бы о том, что изменился вектор экономической политики государ­ства. Бюджет не показывает, что государство по-другому видит свои задачи как в области сбора доходов, так и в области распределения расходной части.
– Пусть инерционный, но и доходы, и расходы государства определенно растут, разве это плохо?
– В доходной части плохо то, что бюджет, безусловно, продолжает тенденцию халявщика-рантье, который стрижет купоны природной ренты со сверхвысоких нефтяных доходов. Основным наполнителем бюджета являются именно эти доходы. А учитывая их огромный размер, можно особо не заботиться о качестве налогового администрирования, о перераспределении, скажем, налоговой нагрузки, с тем чтобы стимулировать ускоренный экономический рост в обрабатывающем секторе. Ведь налоги и сборы – гибкий инст­румент стимулирования тех или иных отраслей, предприятий, социальных групп. Это бюджет халявщика. Халявщика, купающегося в золотых «дождях» газо- и нефтедолларов.
  Что касается расходов, то это бюджет предвыборный, но чиновничий. Почему я так говорю? Говорить, что бюджет социальный, – не позволяют цифры, поскольку социальная политика представлена в структуре расходов в динамике «минус» 2,5% к 2006 году. В удельном весе и даже в минусе по абсолютным цифрам – 212 миллиардов по сравнению с 217, которые в прошлом году были выделены на социальную политику. Вообще расходы планируется увеличить на 26% в следующем году по сравнению с нынешним 2006-м. Правда, не стоит забывать, что у нас реальная инфляция будет под 15%. Даже если она будет 12%, соответственно рост расходов надо будет разделить на два!
  И при этом огромный рост непроцентных расходов на общегосударственные вопросы, то есть расходов на госуправление, бюрократический аппарат. Почти 50% по сравнению с 26% общего роста расходов бюджета!
– Но должен же и чиновник хорошо зарабатывать.
– Должен. Но если чиновник недостаточно контролируется обществом, то рост его доходов только приводит к росту стоимости коррупции. Взяткоемкость останется той же, а вот объемность вырастет. Чиновник свой риск будет оценивать дороже, идя на коррупционное соглашение, – ему есть что терять!
  Есть еще одна опасность в этом росте расходов – мы забываем, что это бюджет предвыборного года. Например, расходы на национальную оборону, культуру и кинематографию, даже на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в процентном отношении, в удельном весе сократятся, иными словами, вырастут меньше, чем общая доля расходов. Это означает, что акценты в предвыборном году будут делаться не на традиционное задабривание правоохранительных органов, не на культуру и кинематографию, не на выплаты социально незащищенным людям. В этой структуре бюджета не видно огромной подачки, характерной для предвыборного года. Есть огромный рост административных расходов. Словом, мне как налогоплательщику и гражданину не хотелось бы, чтобы Сталин был прав, говоря: «Не важно, кто как проголосует, а важно, кто и как посчитает голоса». Структура бюджета заставляет вспомнить это изречение.
– Россию часто упрекают в том, что доля госрасходов по отношению к ВВП слишком велика.
– Она у нас 17,5%, остается практически без изменений последние годы. Ультралиберальные экономисты считают, что это очень много. Илларионов планировал сократить до 11–12%. Всегда в пример почему-то приводится Китай, у которого, кстати, госрасходы фактически составляют 19% от ВВП. А практический, реальный процент еще больший, если считать по-другому. Так, государ­ственной пенсионной системы, системы соц­страха, здраво­охранения государственного в чистом виде в Китае нет. Все пенсионные выплаты для служащих государственных компаний идут через бюджеты самих госкомпаний. Это деньги государственные, но они не проходят как расходы госбюджета.
– То есть у них еще больший процент госрасходов в ВВП получается?
– Не то слово. И еще одна вещь есть в Китае, тоже очень хитрая, которую почему-то наши ультралиберальные экономисты забывают или не знают просто. В Китае банковская система сохранилась по аналогии с советской системой спецбанков – то есть Агропромбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк и экспортный Внешторгбанк. Эти четыре банка плюс сберкассы были скопированы китайцами у СССР в 50-е годы. У нас-то они давно приватизированы и функционируют совершенно по-другому, а у них каркас государственной банковской системы таким и остался. Главное, эти спецбанки создали специализированные дочерние банки развития. Они огромные, валюта баланса сотни миллиардов у каждого. Китайский Агробанк создал Агробанк развития, который финансирует развитие сельских территорий, сельской сферы, сельскохозяйственную модернизацию. Строительный банк развития соответст­венно финансирует дорожное строительство, технологии и профильную инфраструктуру.
– Бюджетными день­гами?
– Это деньги государственных банков, но и они не значатся в статьях расходов госбюджета. Если их приплюсовать, то госрасходы Китая будут близки к половине ВВП. И кстати, многие экономисты, в том числе западные, считают, что залог динамичного развития Китая в последние десятилетия – именно в этой системе. Все завидуют – ах, Китай растет по 9–10 процентов в год! Без всяких нефтедолларов! А это просто следствие активной и мощной государственной политики, осуществляющейся через госкомпании и государственные институты развития.
– У нас такая система возможна?
– В 1996–97 годах, когда цена нефти была совсем другой – 7–8 долларов за баррель, мы на базе японского опыта попытались сделать модель бюджета развития России, с тем чтобы его отдельно утверждал парламент.
  В нашем проекте Минфин прин­ципиально имел только контрольные функции за его расходованием. Реально управляло бы таким бюджетом ведомство, которое отвечает за развитие страны, то есть Минэкономики. Сейчас это Министерство экономического развития и торговли. Идея активно обсуждалась, потом ее объявили коммунистической и благополучно похоронили. Но в странах, бесконечно далеких от коммунизма, сущест­вуют мощные системы поддержки экспорта, поддержки национальных инновационных проектов, поддержки развития и инфраструктуры развития.
  Полностью государственных институтов развития из европейских стран нет только в Англии. Но там, кстати, самые плохие в Европе дороги. Ультрали­беральная политика Маргарет Тэтчер привела к тому, что инфраструктура износилась, в обществе идут разговоры о том, что что-то надо менять в их «традициях». Железные дороги приватизировали… теперь часть реприватизирована обратно! Часть скупают европейские конгломераты, спонсируемые своими государствами.
– То есть государственное участие в бизнесе не всегда однозначно негативно?
– Государство не должно соз­давать конкуренцию частному бизнесу там, где частный бизнес справляется сам. Но в тех сферах, где уровень риска-доходности не оптимален, государство обязано вмешиваться. Другое дело, под контролем общества. Позиция, что нельзя тратить государственные день­ги на коммерческие проекты, потому что все разворуют, порочна. Их вообще, что ли, тратить не надо, потому как разворовать везде у нас могут? Тогда не надо строить дороги, аэропорты, вообще ничего делать не надо, и налоги собирать тоже не надо, потому что их все равно разворуют!
– Получается, бюджет 2007 года не решит проблем перерабатывающей промышленности, не решит вопрос российской авиации, которой скоро не на чем будет летать, ну и далее по списку?
– Бюджет одного года не может решить все и сразу. Но он, к сожалению, не закладывает тех тенденций, тех направлений, изменений, которые позволили бы приблизиться к решению этих проблем. В бюджете нет ничего, что бы серьезно, не на уровне деклараций говорило об этом.

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