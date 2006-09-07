Сибирь тоже любит щелкать

Чтобы выяснить, как обстоят дела с семечным бизнесом в Новосибирске, я решил спросить об этом розничных торговцев.



Купил у одной бабушки молодой картошки и, видя, что она параллельно торгует еще и семечками, спросил: откуда люди вообще их берут? Вроде же они у нас не растут? Бабушка отвечала просто: на Центральном рынке.

Стоит ведро от 120 до 150 рублей (в зависимости от величины семечки). Но продавцы настоятельно советовали брать только крупную: «Чтобы клиентскую базу хорошую создать. Чтобы постоянные покупатели появились».

Оборачиваемость этого бизнеса сильно зависит от расторопности, предприимчивости и обаяния розничного продавца. Решил торговать – так пересиль себя и на первых порах перестань стесняться. Во-вторых, найди хорошее место – с высокой людской проходимостью, но не быстрой и сквозной, когда люди несутся и никого вокруг не замечают, а с более-менее неспешной, типа толпы у кинотеатра, ожидающей начала сеанса.

Кто покупает нынче семечки? Ответы я получил у бабушек-торговок. Во-первых, это молодежь – тинейджеры и студенты, те же, кто покупает чипсы и сухарики. Видимо, в них есть инстинкт – надо что-то маленькое и тверденькое кусать, и делать это постоянно. Во-вторых, люди лет тридцати – сорока, скорее, работяги. И в-третьих – старики. Вроде и жалко от пенсии отрывать червонец на баловство, однако потешить себя все равно чем-то надо. Еще семечки очень любят те, кого зовут братками. И, что смешно, их антиподы – милиция.

В Новосибирске также есть семечки, упакованные в пакеты. Стоят они от 5 до 13 рублей. Их главные покупательницы – девочки-студентки. Россыпью покупать не статусно, а в пакетике вроде «цивильно».

Специалисты фирмы «Агро­штурм» уверяют, что рентабельность производства пакетированных семечек составляет 50%. Но торговать надо только лучшей семечкой – алтайской, черной, калибра не меньше 38. Кстати, краснодарская у них уважением не пользуется – она «нещелковая», серая, невкусная.

А еще ясно то, что не одни мы, россияне, столь страстно любим семечки. В Китае их потребляют еще больше – до тридцати видов, самых разных способов приготовления, с самыми занятными специями. А, например, специалисты из «Агроштурма» рассказали, что на одной из продовольственных выставок к ним подошел австралийский бизнесмен, владелец крупного супермаркета, и предложил организовать поставки в Австралию.