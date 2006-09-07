В Астрахани предпочитают в шоколадной глазури

Несмотря на то что Южный федеральный округ является одним из основных регионов в России по выращиванию подсолнечника, в Астра­ханской области эта культура не культивируется ни в государственных сельхоз­предприятиях, ни в фермерских хозяйствах. Семена подсолнуха в регион завозят в основном из Ставропольского края и Закавказских республик. Са-мый популярный в Астрахани продовольственный рынок «Большие Исады» облюбовали торговки из Да­гестана. Здесь целый ряд отведен под торговлю семенами подсолнуха. Продают приезжие купчихи сырые семечки мелким и крупным оптом. Так, литровая банка стоит 10 рублей. А более крупные семена сорта «Масленка» – по 12 рублей.

Основными покупателями семян являются старушки-пенсионерки. Они продают их на трамвайных и автобусных остановках, на рынках. Цены у них другие. Маленький стакан – 5 рублей, большой – 10 рублей. Навар с одной литровой банки семян составляет у них 50–60 рублей. За день многие умудряются продать банок 5–6, зарабатывая до 300 рублей.

Продажа семечек стала дополнительным заработком и для вахтеров многочисленных общежитий. Особенно горячая пора настанет в сентябре, когда студенты вернутся на учебу.

Но и ставропольские фирмы уже наладили поставку семечек, фасованных в красивые пакетики. В магазинах розничной торговли 100-граммовый пакет стоит от 8 до 10 рублей. Совсем недавно появилась и новинка – очищенные семечки подсолнуха в шоколадной глазури.