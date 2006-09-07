СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО НАЛУЗГАТЬ?

Выхожу из маршрутки на одном из автовокзалов и первое, обо что спотыкаюсь, – это бабушка, торгующая семечками. Закутавшись в огромную жилетку и толстый платок, она сидит так уныло, как будто мерзнет даже летом. Согнувшись над своей «витриной», она смотрит преимущественно в одну точку, лишь иногда поднимая глаза на клиентов. Она сидит так с утра до вечера, на своей низенькой табуретке.





Бабушкин кулек



«Бабулей с семечками» смело можно отнести к самому малому из бизнесов, наряду с таксистами, частными репетиторами и торговцами всякой мелочью. В городе «семечная» торговля сосредоточена в наиболее «рыбных» местах. Предприниматели пенсионного возраста сидят в подземных переходах, у рынков, возле магазинов, вблизи остановок общественного транспорта. Некоторые бабушки выходят на работу каждый день, без обедов и выходных, рассчитывая на этот заработок, как на последние день­ги.

Сколько получают они за этот труд? На рынке бабушка закупает 10 кг семечек примерно по 30 рублей за килограмм. После жарки килограмм сырых семечек превращается в 7 стаканов жареных. Бабушка идет на свою точку и продает их по 7 рублей за стаканчик. Если повезет, то за день она израсходует весь свой запас, выручив 490 рублей. Однако не забудьте, что 300 рублей она потратила на покупку сырья. Таким образом, бабушкина прибыль за день при хорошем раскладе составит 190 рублей.

Многое, естественно, зависит от качества сырья, от объема продаж, от цены одной порции, от количества рабочих часов – все это индивидуальные параметры деятельности каждой пенсионерки. В самых бойких местах бабушки, например, трудятся по сменам, составляя целые графики выхода на работу. Первая еще не ушла, только складывается, а вторая уже стоит над душой, ждет сдачи поста. Порой бабушкина прибыль уменьшается на размер отступных милиционерам. Берут они по-разному: от 20 до 50 рублей в день, гарантируя за это безопасность и отсутствие штрафов.



И «жареный» миллиард долларов



Пока бабушки осваивали автовокзалы, станции метро и поездов, предприимчивые люди прикинули, что дело-то не менее выгодное, чем торговля нефтью. Результат – каких только семечек в пакетах не встретишь в магазине. По словам нескольких опрошенных нами производителей, оборот рынка жареных семечек составляет около миллиарда долларов! Вот вам и бабушка!

«Все дело – в правильном подходе», – говорит Александр Оляновский, заместитель директора компании «Мартин-Юнион». Сковородкой тут не обойдешься – нужна целая технология. Сначала семечки промывают в специальной мойке, затем высушивают при помощи центрифуги и после этого приступают к обжарке. За 20–30 минут жаровня может приготовить до 250 кг семечек! Затем их охлаждают в специальных установках и еще раз очищают от сажистого налета, мелких сорных примесей и цветочной пленки. И наконец, вместо газеты, обычно используемой под кульки, семечки помещают в красивую упаковку. Оператор нажимает на педаль (дозу отмеряет весовой электронный дозатор) – и семечки сбрасываются пакет. А дальше автомат все делает сам – запаивает пакет и складывает готовую продукцию в картонные коробки.

За час можно упаковывать от 1000 пакетиков по 40 граммов, а в смену – от 8000 пакетиков. При оптовой цене пакетика в 2,6 рубля с учетом всех затрат получается до 1 рубля прибыли. «Рентабельность этого бизнеса очень хорошая: чистая прибыль составляет 40% и выше», – рассказывает руководитель отдела региональных продаж «Комбината пищевых производств» Владимир Соболев.

Чтобы организовать цех, необходимо около 1 млн. рублей. При хорошо организованном сбыте окупаются они за несколько месяцев, а дальше семечки становятся для владельцев золотой жилой.

«Когда предлагаешь партнерам работать с семечками – смеются, – говорит Владимир Соболев. – А потом их за уши не оттащишь: требуют, чтобы работали только с ними». Рынок жареных семечек растет бурными темпами – по 15–20% в год. Сейчас в России около 300 компаний производят этот продукт. Предприниматели да­же жалуются, что не хватает хорошего сырья. Ведь не каждое семя сгодится для производства: нужна определенная масличность, калибр.

Чтобы потеснить конкурентов, фирмы придумывают различные ходы для привлечения покупателей. Например, в пакет помещают игрушку или леденец. Говорят, после этого продажи подрастают на треть. А недавно рекламные ролики семечек даже по телевизору пошли. Так что семечки из разряда «домашних обыкновенных» становятся товаром «продвинутым».