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МИНФИН ЛОПНЕТ ОТ ДЕНЕГ

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

Министр финансов А. Кудрин в отпуске. Тем временем в начавшей работу Думе началась нешуточная схватка за бюджет-2007. Но министр должен отдохнуть – его очень вымотала бесконечная схватка с Г. Грефом за то, кто должен распоряжаться Инвестиционным фондом, в который закачано 70 млрд. рублей. Г-н Греф так и не получил право распоряжаться этими деньгами.
   Тем временем министра финансов ждут и вовсе тяжелые времена. Скорее всего, он станет жертвой безудержного роста мировых цен на нефть. Дело в том, что налоговые отчисления от экспорта нефти в так называемый Стабилизационный фонд доведут его размер до 60% от всего консолидированного бюджета России! При этом желающих применить эти день­ги для проектов, не раскручивающих инфляцию, – тысячи. Речь идет о строительстве дорог, заводов, жилья… Но г-н Кудрин никого не подпускает к деньгам на пушечный выстрел. Выдержит ли этот интеллигентный человек в очках такое давление? Верится с трудом, да и президент не раз говорил, что пора слезать с нефтяной иглы и развивать отечественное производство. Говорят, что министр финансов найдет успокоение в алмазодобывающей компании «Алроса», где числится председателем совета директоров, или в экономической зоне «Янтарь», что в Калининградской области.
   А пока г-н Греф и рад бы выделить день­ги из Инвестиционного фонда тому же А. Чубайсу: тот все грозит кризисом в энергетике – как не помочь? Но через Минфин прорваться трудно. Но главный недоброжелатель Кудрина даже не Чубайс.
   Партия «Единая Россия» провела перед летними каникулами анализ статей проекта бюджета-2007, представленного Минфином. По мнению партийных экс­пертов, министерство не учло в доходной части почти 400 млрд. рублей. Как всегда, там не досчитали прибыль при цене «отсечения» при росте мировых цен на нефть, НДС… Это обычная практика, чтобы еще больше закачать в Стабфонд – то есть похоронить. Вот «единороссы» и потребовали у Кудрина изменить проект бюджета и наполнить статьи расходов по социально-экономическим проектам, которые курирует партия власти. Тот с чем-то согласился и обещал накинуть миллиардов тридцать. А что, если и «медведи» осерчают, восприняв такие деньги как подачку или даже брошенную кость?

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