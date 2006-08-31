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ЧАС БЫКА

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

По традиции осень – время «бычьего» тренда. Но российские акции не стали дожидаться наступления холодов и пошли в рост уже в конце августа. Рынок прочно укрепился за отметкой 1600 индекса РТС.

Локомотивом движения вверх выступили акции «Газпрома» и РАО ЕЭС, которые приросли на 2% за торговую сессию. Правда, аналитики считают, что рост «Газпрома» – кратко­временный и вызван реакцией на новость о продлении соглашений на поставку газа между немецким E.ON Ruhrgas АG и «Газпромом» и подписанием нового контракта на поставку газа по Северо-Европейскому газопроводу.
  Акции Сбербанка на прошедшей неделе показали новый максимум в 57 345 руб., но тем не менее большинст­во крупных инвестиционных банков сохранили по ним рекомендацию «покупать». Котировки Сбера так росли, что 29 августа РТС даже была вынуждена приостановить торги этими акциями из-за роста более чем на 10 процентов. Кроме того, сообщение о покупке доли в Промсвязьбанке немецким Commerzbank стало причиной интереса ко всему банков­скому сектору. Акции Банка Москвы, например, подорожали на 2,5 процента.
  Хуже рынка выглядят бумаги нефтяного сектора на фоне снижения нефтяных котировок из-за ослабления угрозы шторма в Мексиканском заливе. Но все-таки сектор торгуется в положительной зоне, за исключением акций «Татнефти», теряющих в цене уже не первую торговую сессию. Сегодня динамика фондовых площадок по всему миру положительна, фьючерсы на американские индексы показывают рост, нефтяные котировки подрастают. Игорь Бахарев, старший трейдер ИФК «Метрополь»: «Сегодня наш рынок, как мы видим, немного растет. Преуспевают бумаги энергетического сектора. Эта тенденция продолжится и до сентября, и в сентябре. Так что сегодня есть неплохая возможность прикупить акций, чтобы фиксировать их в сентябре, когда придет еще одна волна инвесторов, традиционно после отпусков».
  Какие именно бумаги купить к новому сезону, рекомендуют аналитики ИК «Атон»: «Мы советуем инвесторам сфокусироваться на акциях эмитентов с высокой капитализацией, постепенно увеличивая сумму средств, вложенных в высококачественные растущие компании среднего размера. Нашими фаворитами среди «голубых фишек» по-прежнему являются ЛУКОЙЛ, ГМК «Норильский никель», «Вымпелком», МТС и в меньшей степени «Газпром». Среди акций компаний со средней и малой капитализацией мы считаем привлекательными бумаги «Северо-Западного Телекома», Golden Telecom, Imperial Energy, Dragon Oil, BMB Munai, «Северсталь-Авто», «Пятерочки», «Лебедянского», Kazkommertsbank, Celtic Re­sources и European Minerals, а также акции отдельных энергетических распределительных компаний».

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