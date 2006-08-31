ЧАС БЫКА
№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]
По традиции осень – время «бычьего» тренда. Но российские акции не стали дожидаться наступления холодов и пошли в рост уже в конце августа. Рынок прочно укрепился за отметкой 1600 индекса РТС.
Локомотивом движения вверх выступили акции «Газпрома» и РАО ЕЭС, которые приросли на 2% за торговую сессию. Правда, аналитики считают, что рост «Газпрома» – кратковременный и вызван реакцией на новость о продлении соглашений на поставку газа между немецким E.ON Ruhrgas АG и «Газпромом» и подписанием нового контракта на поставку газа по Северо-Европейскому газопроводу.
Акции Сбербанка на прошедшей неделе показали новый максимум в 57 345 руб., но тем не менее большинство крупных инвестиционных банков сохранили по ним рекомендацию «покупать». Котировки Сбера так росли, что 29 августа РТС даже была вынуждена приостановить торги этими акциями из-за роста более чем на 10 процентов. Кроме того, сообщение о покупке доли в Промсвязьбанке немецким Commerzbank стало причиной интереса ко всему банковскому сектору. Акции Банка Москвы, например, подорожали на 2,5 процента.
Хуже рынка выглядят бумаги нефтяного сектора на фоне снижения нефтяных котировок из-за ослабления угрозы шторма в Мексиканском заливе. Но все-таки сектор торгуется в положительной зоне, за исключением акций «Татнефти», теряющих в цене уже не первую торговую сессию. Сегодня динамика фондовых площадок по всему миру положительна, фьючерсы на американские индексы показывают рост, нефтяные котировки подрастают. Игорь Бахарев, старший трейдер ИФК «Метрополь»: «Сегодня наш рынок, как мы видим, немного растет. Преуспевают бумаги энергетического сектора. Эта тенденция продолжится и до сентября, и в сентябре. Так что сегодня есть неплохая возможность прикупить акций, чтобы фиксировать их в сентябре, когда придет еще одна волна инвесторов, традиционно после отпусков».
Какие именно бумаги купить к новому сезону, рекомендуют аналитики ИК «Атон»: «Мы советуем инвесторам сфокусироваться на акциях эмитентов с высокой капитализацией, постепенно увеличивая сумму средств, вложенных в высококачественные растущие компании среднего размера. Нашими фаворитами среди «голубых фишек» по-прежнему являются ЛУКОЙЛ, ГМК «Норильский никель», «Вымпелком», МТС и в меньшей степени «Газпром». Среди акций компаний со средней и малой капитализацией мы считаем привлекательными бумаги «Северо-Западного Телекома», Golden Telecom, Imperial Energy, Dragon Oil, BMB Munai, «Северсталь-Авто», «Пятерочки», «Лебедянского», Kazkommertsbank, Celtic Resources и European Minerals, а также акции отдельных энергетических распределительных компаний».
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