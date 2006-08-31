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РОССИЯ В ЕВРОЗОНЕ

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Как сделать так, чтобы нормы «Евро-2» с октября возненавидел и рядовой водитель, и крупный импортер автомобилей? Очень просто – поручить это чиновникам, которые тут же придумают, как на благом, в общем-то, деле можно «срубить бабла». Создадут конторы и конторки, где за вполне реальные деньги вам выпишут сертификат соответствия этим самым нормам.

Что такое «Евро-2»? Это стандарт, принятый еще в 90-х годах прошлого века большинством стран мира. Стандарт обязывает производителя выпускать автомобили, двигатели которых не выбрасывают в атмосферу вредные вещества в концентрациях, превышающих установленные «Евро-2» нормы. Наша страна приняла этот стандарт в последних рядах, даже на три года позже неспешного в вопросах экологии Китая.
  С 22 апреля 2006 года эти нормы формально стали дейст­вовать и в России, несмотря на отчаянное противодействие отечественного автопрома и нефтяного лобби. Тут понятно – поголовное оснащение серийных авто сложными системами впрыска топлива и каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, бесспорно, удорожает продукцию ГАЗа и ВАЗа.
  При чем здесь нефтяное лобби? И здесь все просто – для того чтобы эти системы работали безотказно, качество топлива также должно соответствовать международным нормам. Так, превышение примесей серы и свинца в бензине «убивает» свечи зажигания, форсунки впрыска и, конечно, каталитический нейтрализатор, на производство которого идет драгоценная платина. Большинство владельцев иномарок сталкивались с неожиданной «смертью» двигателя после заправки и необходимостью «абортировать» нейтрализатор. Залить в бак и попасть на «паленый» бензинчик со всеми вытекающими последствиями можно как на солидной «сетевой» АЗС, так и на сомнительной придорожной заправке. Так что все дружно тормозили вступление страны в клуб поборников чистого воздуха до последнего.
  Украина в похожей ситуации, например, лишилась популярнейшего у селян, рыбаков и охотников внедорожника ЛУАЗ. Дешевый и неприхотливый, с двигателем от знаменитого «ушастого» «запорожца» автомобильчик обладает фантастической проходимостью, но дотянуть его до норм ­«Евро‑2» конструкторы не смогли. Эти нормы в штыки воспринимают и создатели военной автобронетехники. Вы можете представить армейский тягач или БТР с выхлопом «Евро-2»? Да он с места не сдвинется!
  Но, так или иначе, нормы действуют. Автопромышлен­ность, поставленная перед фактом, находит средства для модернизации и новых разработок. АвтоВАЗ уже замахнулся на «Евро-3», еще более жесткий стандарт, который начнет дейст­вовать у нас в 2008 году.
  А вот для импортеров подержанных автомобилей в октябре наступают тяжелые времена. Весной чиновники Ростехрегулирования осознали, что не успевают создать структуры, ведающие сертификацией импортируемых транспортных средств. По представлению таможенных органов сконструировали таблицу, руководствуясь которой таможня «давала добро». Абсолютно логичный ход – Япония присоединилась к «Евро-2» в 1998 году. Следовательно, ВСЕ машины, выпущенные до 1997 года включительно, нормам не соответствуют и запрещены к ввозу. Вне закона авто из США старше 1995, Китая – 2003, Украины –
2005 года и т.д. На самом деле это не всегда соответствует действительности – автогиганты приводят свою продукцию в соответствие с перспективными экологическими стандартами за несколько лет до их формального введения. И с этим импортеры смирились. Таможенники сверяются с таблицей и ставят в техпаспорт заветный штамп. Но этот порядок действует до конца лета. В октябре сертификаты получать все-таки придется.
  Простейшая арифметика: сейчас в РФ через таможни Приморского края ежедневно ввозится в среднем одна тысяча автомобилей. А уполномоченная организация, призванная выдавать (или не выдавать!) экологические сертификаты соответствия нормам «Евро-2», в состоянии оформлять всего 250 сертификатов в сутки. 1000 минус 250 = 750. То есть уже 2 сентября, всего через сутки после введения обязательной экспертизы, работа Владивостокской таможни, крупнейшей на российском Дальнем Востоке, будет парализована. Нет сертификата – нет «растаможки»! Не лучше ситуация в Калининградской и Мурманской областях. Что из этого может получиться? Ничего хорошего.

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