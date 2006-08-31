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ПОЧЕМУ В. ПУТИН РУГАЕТ А. КУДРИНА?

Недавно президент России говорил с министром финансов о повышении курса рубля

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Ефим ПОЛЯКОВ ]

Что означает для России рост рубля относительно других валют? На первом этапе для потребителей – снижение цен на импортные товары, что кажется делом хорошим. Мы помним этот эффект по 1996–98 годам, когда каждый месяц снижались цены на видеомагнитофоны, телевизоры, видео­камеры и так далее. Но дальше начались проблемы. Российские предприятия, работавшие на экспорт, сталкивались с существенным уменьшением прибыли (затраты в рублях не менялись, но доходы в валюте падали). А те, кто работал на внутреннее потребление, сталкивались с растущей конкуренцией со стороны импорта.

Так зреет дефолт

В результате отечественные предприятия снижали издержки, в первую очередь заработные платы (кризис неплатежей помните?). А граждане уже не могли покупать эти дешевеющие импортные товары, поскольку у них просто не было денег. По той же причине не покупали и отечественные. Банки переставали давать предприятиям кредиты – и они совсем прекращали производство, выкидывая на улицы сотни своих бывших работников… В стране развивался кризис, который в конце концов привел к дефолту в августе 1998 года.
  Сегодня происходит то же самое, правда, пока в значительно более мягкой форме. Почему президент вызывает на ковер Кудрина? А потому, что статистика последних дней опять показывает резкий рост импорта (чуть ли не на треть) и падение реальных доходов населения – только в июле на 5%. И банки снова не кредитуют отечественные предприятия (общий объем таких кредитов в разы меньше, чем в странах с нормальной кредитно-денежной политикой). А поскольку кредитов не дают, то предприятия начинают решать свои проблемы так же, как и в 90-е годы. Начинается кризис ликвидности, который влечет за собой рост инфляции. Предприятиям не хватает оборотных средств, и они начинают выпускать различные долговые обязательства (типа векселей), доходность по которым выше, чем по нормальным банковским кредитам. Возврат же этих долгов, естественно, возлагается на конечного потребителя, что вызывает ускоренный рост цен.
  По итогам прошлого, 2005 года рост цен по всей экономике (по официальным данным) был более 20%. Соответствующий показатель называется дефлятором ВВП. То, что правительст­во называет инфляцией (и считает равным 10,9%), – это так называемая потребительская инфляция, и она безбожным образом занижается. Сегодня ее реальное значение, по всей видимости, превышает 30% в год.

Захлебнуться в долларах

В связи с колоссальными мировыми ценами на нефть ее все больше «гонят» за рубеж. При этом нефтеэкспортеры должны платить налоги – и акцизы, и НДС, и на прибыль. Причем платить в рублях. В результате они ввозят в страну доллары, меняют их на рубли (которые печатает Центральный банк) и платят налоги. А Кудрин выводит эти нефтедоллары из экономики (помещая их в Стабилизационный фонд). Фактически получается, что нефть вывозится из страны бесплатно. Президент попытался было в своем Послании поручить сделать в России нефтяную биржу и торговать нефтью за рубли, но Кудрин ответил, что пока это (!) технически невозможно. Так что торговать будем за доллары… Круг замкнулся.
  Поскольку долларов в стране явный перебор, то и стоимость их на бирже относительно рубля падает. Хотя с точки зрения экономики это бред: инфляция рубля составляет более 30% в год. А инфляция доллара на мировых товарных рынках, по самым высоким оценкам, не более 10% в год. Стало быть, курс рубля должен падать… а он растет. В такой ситуации надо бы сократить колоссальный экспорт нефти. В конце концов, пусть из нее делают бензин и снижают цены на топливо для внутреннего по­требления.

Запутались в деньгах

Так зачем Минфин ведет такую странную политику? Дело в том, что в нем продолжают работать последователи американских монетаристов. Они повторяют их политику 90-х годов. Тогда в стране было много наличных денег, но не выдавались кредиты, из-за чего развился острый кризис ликвидности, как и сейчас. Но монетаристы не признают существования кризиса ликвидности и уменьшают объем наличных денег в экономике, в то время как надо бы увеличивать объем денег кредитных. На формальном экономическом языке это звучит так: есть несколько показателей объема денежной массы, в частности, М0 и М2. М0 – это наличные деньги, М2 – это все деньги в банковской системе, в том числе с учетом выданных кредитов. Во всех нормальных странах М2 больше М0 в 4–5 раз (так называемый банковский мультипликатор), у нас он равен всего 2,2. К слову, у себя дома, в США, монетаристы, несмотря ни на какие теории, как раз кредит поддерживают.
  Одним словом, ситуация у нас сложилась, прямо скажем, сложная. Ключевая фигура в определении экономической политики – министр финансов – запутался в противоречиях, в то время как действовать нужно срочно.

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