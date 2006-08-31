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ЗАГОВОРИТ ЛИ СИБИРЬ НА КИТАЙСКОМ?

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Валерий Курносов ]

Где жить и кому работать в ближайшие десятилетия в Сибири? На эти вопросы проливают свет итоги рабочей встречи заместителя руководителя Государственной администрации КНР по лесному хозяйству Ли Юйчая с заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Борисом Большаковым.

Переговоры проходили в конце июля. В ходе них обсуждались перспективы строительства за Уралом китайского целлюлозно-бумажного комбината и аренды 1 миллиона гектаров тайги. Китайцы или русские будут работать на территории, равной 106 площадям Москвы, пока неясно.
  Обсуждение конкретных экономических планов Поднебесной на территории нашей страны стало возможным благодаря тому, что в 2000 г. между правительствами России и Китая было заключено соглашение о сотрудничестве в совмест­ном освоении лесных ресурсов. Соглашение определяло основные направления сотрудничества: совместную заготовку древесины на территории России, привлечение инвестиций в лесозаготовительную и лесоперерабатывающую отрасли нашей страны, переработку древесины, воспроизводство лесного фонда, охрану лесов от пожаров.
  Уже в апреле этого года, во время визита делегации Рослесхоза в Поднебесную, китайцы попросили россиян предоставить им лесные массивы для строительства целлюлозно-бумажного комбината. Российская сторона предложила построить такой комбинат в Тюменской или Томской областях.
  По расчетам Рослесхоза, в Тюменской области при возможности заготовки древесины 9,7 млн. кубометров в год осваивается всего 4,7%, в Томской области заготовляют всего 5,8% от допустимых 29,3 млн. кубометров в год. Поэтому сдача в иностранную концессию лесных массивов в указанных областях, по мнению экспертов Министерства природных ресурсов, не несет угрозы экономическим интересам России.
  Другой причиной выбора Тюмени или Томска эксперты считают создание барьеров на пути контрабанды и коррупции. Большой путь до китайской границы делает невыгодным подкуп всех ответственных чиновников для незаконного вывоза круглого леса. А это значит, что древесина будет перерабатываться на месте, увеличивая продажную цену товара, отчисления налогов и количество рабочих мест.
  Из 52 млн. кубометров экспортируемого из России круглого леса на Китай приходится почти 20 млн. кубометров. При подобном спросе на русский лес, если не перевести отношения в цивилизованное русло, контрабандисты решат проблему по-своему. Нанеся урон экологии, лесным запасам и не заплатив налогов.
  Вот почему специалисты полагают, что Россия договором с Китаем создает хотя бы минимальную систему ответственности за деятельность в лесу. Сдача тайги в аренду – выбор из двух зол меньшего.

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