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ПЕНСИОННЫЕ ПЕРЕДВИЖНИКИ

Вам нужны выплаты? Тогда мы идем к вам!

№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Наталия БЕСПАЛОВА ]

Пенсионный фонд РФ объявил войну очередям в своих региональных отделениях. Главное оружие в этой борьбе – специальные клиентские службы. В Республике Татарстан и в Вологодской области пошли дальше: там начали работать мобильные отделения фонда, которые помогают решать пожилым людям проблемы с пенсиями прямо на местах. Наш корреспондент отправилась вместе с такой выездной бригадой в село Новые Чечкабы, расположенное на границе Татарстана и Ульяновской области.

Новые Чеч­кабы примостились в 30 км от районного центра – города Буинска. Автобус ходит в райцентр, где расположено отделение Пенсионного фонда, два раза в день. Если на автобус опоздал, приходится ехать на такси. Это очень дорого. Мест­ные пенсионеры (а их почти половина от всех жителей села) каждый раз мучались, когда приходилось ехать в Буинск решать пенсионные вопросы. Многих на казенной машине возила в райцентр местная администрация. И вот клиентская служба, как гора к Магомеду, пришла к своим пенсионерам.
  В зале старенького деревянного сельсовета (как по привычке называют местные жители штаб-квартиру поселковых властей), отгороженного от уличной жары и пыли цветастой занавеской с люрексом, сидят пенсионеры. Те, кому не хватило стульев, примостились на древнем кованом сундуке. Люди одеты парадно. На мужчинах – расшитые бисером тюбетейки, на женщинах – яркие платки. У многих они повязаны не «треугольником», а на национальный манер – «четырехугольником» (под подбородком затянуты в узел два ближних угла платка). Напротив них за длинным столом разместились специалисты передвижной клиентской службы. Перед ними – два ноутбука. Но чудо технической мысли мало занимает пожилых сельчан. «У нас современные старики, – говорит глава сельского поселения Назыф Хисамов. – В каждом третьем доме есть компьютер, у детей – мобильные телефоны. Наша школа в этом году получила российский грант на миллион рублей, собираемся закупить компьютеры для специализированных классов, телескоп…»
  Большинство из пришедших сегодня на прием – федеральные льготники. Многие намерены поменять натуральные льготы на денежную компенсацию. Как правило, пенсионеры отказываются прежде всего от бесплатных лекарств. Мурат Исхаков, бывший мельник, объяснил, что своей аптеки в селе нет, в район не наездишься, да и, добравшись, получить микстуры-пилюли – проблема. Сельчанка Назия Шарафутдинова уже подала заявление об отказе от соцпакета целиком. Но ей бы хотелось сохранить право на путевку в санаторий. Апе (уважительное обращение у татар к пожилой женщине. – Прим. ред.) объяснили, что, отказавшись от бесплатных лекарств, она, к сожалению, лишилась и сана­торно-курортной карты. «Вы уж почаще приезжайте, – просит женщина. – Нужно нам все объяснять. Вопросов много!»
  На сегодняшний день специалисты-«пере­­движники» побывали уже в сорока населенных пунктах Буинского района Татарстана. Прак­тика доказала: передвижные клиентские службы очень нужны. Но работать еще лучше помогла бы более современная техника. «Завтрашний день мобильной клиентской службы я вижу так: специально оборудованный комфортабельный автобус с небольшой приемной, двумя рабочими местами, оснащенными компьютерами со спутниковой связью, – рассказывает Рафик Залялов, начальник Управления ПФР по Республике Татарстан в Буинском районе и Буинске. –Через спутник можно будет из любой деревни войти в московскую электронную базу Пенсионного фонда с тем, чтобы быстро и правильно дать человеку ответ на любой вопрос».

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