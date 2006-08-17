Забуксовали

НИЧЕГО плохого не произошло - на рынке по-прежнему преобладают позитивные настроения, - говорит начальник аналитического отдела Банка Москвы- ПростоПоэтому спекулятивно настроенные игроки предпочитают продать часть акций и зафиксировать прибыль. «Рынок плавно и стабильно рос на протяжении трех недель (прибавив около 15%), поэтому небольшой откат вполне нормальное явление», - добавляет Тремасов. - С ходу пройти рубеж в 1700-1800 пунктов трудно. Здесь можно и забуксовать».

Поводом для снижения послужила неблагоприятная информация с зарубежных финансовых рынков. К примеру, просел американский индекс «Доу - Джонс». «Инвесторы опасаются, что в США инфляция может оказаться на довольно высоком уровне», - говорит аналитик БК «Открытие» Валерий Пивень.

Несмотря на это российские акции прочно держатся на нынешних ценах. Так, в прошлый четверг, после известия о том, что в мире чуть не случился теракт, подобный 11 сентября, европейские и американские индексы рухнули на 2-2,5%. Наш снизился меньше чем на 1%.

Лучше всего за прошедшие дни выглядели акции государственных компаний. Сбербанк подорожал на 3,5% (на какое-то время цена за одну акцию превысила 2000 долл.), «Газпром» - на 3%. «На Украине премьер-министром стал Виктор Янукович - теперь проблем у «Газпрома» станет меньше, - считает Валерий Пивень. - И, кроме того, банк Morgan Stanley увеличил долю «Газпрома» в своем индексе. Западные фонды, которые ориентируются на индекс, смогут купить больше акций российского монополиста».

По акциям других «голубых фишек» особых движений нет. РАО ЕЭС, «Норильский никель» и «Роснефть» (7,4 долл. за акцию) не изменились в цене. ЛУКОЙЛ подешевел на 3%.