Сбербанк пошел на посадку

НА ЭТОЙ неделе крупнейший банк страны стал выдавать кредиты в рублях на 1,5-4% дешевле. Правда, за это он повысил процентные ставки по ссудам в валюте на 1-3%. Словом, клиенты банка отныне будут занимать деньги и в рублях, и в долларах практически под одинаковый процент. Хотя традиционно в России ставки по кредитам в валюте были ниже.

Эксперты объясняют поведение банка тем, что в долларах ему стало не выгодно выдавать кредиты. Ведь курс доллара потихоньку снижается. К примеру, взяв в начале года взаймы 1000 зеленых, за счет курсовой разницы вы сэкономили бы 2000 рублей. Поговаривают, что Сбербанк на какое-то время даже перестал ссужать деньги в иностранной валюте.

Между тем есть и другое объяснение. Сбербанк славится своей неповоротливостью. Вот и здесь. Во многих банках можно было найти кредит дешевле, чем у этого гиганта. Например, ипотечный кредит легко получить под 13% годовых в рублях. У Сбера же он был - 15% (теперь 12-13%). Ссуду на автомобиль - под 13% в рублях, у Сбера - 16% (теперь 11,5-13,5%). Так что Сбербанк Америку не открыл, а лишь сделал свои рублевые ставки рыночными.

Что касается долларовых кредитов, то лучше их поискать в других коммерческих банках (в Сбербанке они слишком дороги). Учитывая, что многие аналитики прогнозируют снижение курса доллара до 26 руб. к концу года, кредиты в валюте смотрятся выгоднее рублевых.