Сбербанк пошел на посадку
№ 15(15) от 17.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Эксперты объясняют поведение банка тем, что в долларах ему стало не выгодно выдавать кредиты. Ведь курс доллара потихоньку снижается. К примеру, взяв в начале года взаймы 1000 зеленых, за счет курсовой разницы вы сэкономили бы 2000 рублей. Поговаривают, что Сбербанк на какое-то время даже перестал ссужать деньги в иностранной валюте.
Между тем есть и другое объяснение. Сбербанк славится своей неповоротливостью. Вот и здесь. Во многих банках можно было найти кредит дешевле, чем у этого гиганта. Например, ипотечный кредит легко получить под 13% годовых в рублях. У Сбера же он был - 15% (теперь 12-13%). Ссуду на автомобиль - под 13% в рублях, у Сбера - 16% (теперь 11,5-13,5%). Так что Сбербанк Америку не открыл, а лишь сделал свои рублевые ставки рыночными.
Что касается долларовых кредитов, то лучше их поискать в других коммерческих банках (в Сбербанке они слишком дороги). Учитывая, что многие аналитики прогнозируют снижение курса доллара до 26 руб. к концу года, кредиты в валюте смотрятся выгоднее рублевых.
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