Офис строгого режима

32-ЛЕТНЯЯ Алиса работает в кредитном отделе петербургского банка. Она обязана присутствовать на рабочем месте с 9 до 18 ч. ежедневно и поднимать телефонную трубку не позже третьего гудка. В течение дня у нее есть 48 мин. на обед и два пятиминутных перекура. Все это фиксируется на именной магнитной карте. Если за день побаловать себя дополнительными 20 мин. отдыха, то могут лишить 20% премии. «Сложнее всего было привыкнуть переодеваться в машине, - рассказывает Алиса. - По инструкции, я обязана появляться на работе в белой блузке, однотонных пиджаке и юбке, колготках телесного цвета».

Кое-где, поступая на работу, сотрудник отказывается от своих прав. Его могут заставить пройти испытание на детекторе лжи или провериться на СПИД. Могут запретить разговаривать с коллегами везде, кроме помещений с прослушкой. Могут внести в трудовой контракт пункт, запрещающий сотруднице предъявлять претензии в сексуальном домогательстве или беременеть в течение трех лет.

Стандарты корпоративной культуры могут быть очень разными. В одном из автосалонов в Санкт-Петербурге от молодого человека потребовали перекрасить волосы в белый цвет и трижды в день посещать солярий.

«Я устроился простым программистом в крупный инвестиционный фонд, - рассказывает 27-летний Вадим. - Спустя две недели меня вызывает зам­начальника отдела: мол, добрые люди доложили, что ты в обед кружку пива выпил и читал посторонний журнал на рабочем месте. Можем тебя за это премии лишить, а можем ее увеличить, если будешь раз в недельку заходить постукивать на сослуживцев. И красиво так это обосновал интересами фирмы».

Впрочем, эти перекосы можно списать и на молодость корпоративной культуры в России. «Например, на Западе есть сильные профсоюзы и грозные законы о труде, поэтому работодатель не может под прикрытием свода правил попирать права своих сотрудников», - говорит адвокат Николай Артамонов. Если требования руководства выходят за прописанные в контракте рамки, сотрудник может подать в суд и добиться увольнения директора. У нас он в лучшем случае сможет сам уволиться без скандала и зачисления в «черные списки».

Кроме того, надо учесть, что работа в крупных компаниях щедро компенсируется. Та же Алиса, с которой мы начали рассказ, имеет хорошую зарплату, бесплатное обслуживание в медицинском центре и фитнес-клубе. В любом магазине ей запросто оформят кредит. «И круг моего общения составляют адекватные, ухоженные люди», - добавляет она.

Отдел решения проблем

КОРПОРАТИВНУЮ культуру в ее сегодняшнем виде привили Западу японцы, совершившие свое «экономическое чудо» 30-40 лет назад. 70% сотрудников японских корпораций всю жизнь работают в одной-един­ственной фирме. Корпорации находили их в университетах и отечески опекали все время учебы. Молодому специалисту первые две недели не дают никакой работы - чтобы привык к людям, с которыми ему всю жизнь пахать и напиваться после работы (в стране, где алкоголизм строго осуждается, боссы, как правило, приветствуют выпивон во время сближающих корпоративных вечеринок). В итоге 82% японцев считают увольнение с работы более серьезной трагедией, чем развод с женой.

В некоторых компаниях есть отделы, занимающиеся решением проб­лем своих сотрудников. Если сотрудник попал в ДТП, на место тут же выезжает специалист по решению проблем с полицией и страховщиками. Если у человека проб­лемы в отношениях с супругой или детьми, к его услугам опытный психолог. Неудивительно, что за такую заботу благодарный человек платит верностью и служебным рвением.

«Правда, российские фирмы пока часто перенимают только внешние атрибуты: таблички на груди, униформу, штрафы», - говорит сотрудник Ин­ститута социологии РАН Па­вел Машков.

Как бы то ни было, стоит помнить, что главная беда кроется в самом человеке. «Освоение корпоративной культуры подчас меняет личность сотрудника, - рассказывает руководитель центра психологической помощи «Кэт» Людмила Крапухина. - Чело­век, которому еще вчера нравилось смотреть футбол под пиво в компании друзей, сегодня посещает только «пафосные» заведения, пьет чай только с бергамотом, а коньяк требует украсить редиской в стиле фьюжн. Он тратит ползарплаты на всевозможные аксессуары и, едва получив новое назначение, хочет сменить машину и фитнес-центр на более дорогие. Досуг становится для него новой работой. Человеку кажется, что он круто «пошел вверх», но это может быть только иллюзией».