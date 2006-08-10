Осенью бензин станет дороже, чем в Нью–Йорке

- Ажиотаж - прежде всего в прессе. А надо успокоить людей. В первом полугодии 2006 г. бензин подорожал всего на 2,5%. Согласитесь, это не много, это гораздо ниже уровня инфляции.

- Но на бензозаправках цифры постоянно меняются в сторону увеличения. Мне вчера позвонили друзья из Владивостока, там хороший бензин стал стоить 22 руб. за литр. Где причина роста цен на горючее?

- Все дело в сложившихся диспропорциях. Так, за период 2000-2006 гг. цены на нефть выросли в три раза, тогда как розничные цены на нефтепродукты - в два. Поэтому главная причина текущего повышения цен на бензозаправках, которого не может не замечать потребитель, - повышение оптовых цен на горючее. В последнее время они выросли на 18%, и этот рост не мог не отразиться на розничных ценах.

- А как война на Ближнем Востоке влияет на стоимость бензина?

- Причиной удорожания нефтепродуктов на нашем внутреннем рынке является рост цен за рубежом. Все большая доля добываемой в России нефти идет на экспорт. За последние годы объем экспортных поставок «черного золота» рос в пять раз быстрее, чем объем нефтедобычи и производства нефтепродуктов для внутреннего рынка. А война всегда ведет к подорожанию нефти.

- У нас в России зарплата раз в десять меньше американской, а платим мы за бензин почти столько же. Разве это справедливо?

- Недавно мне звонили мои знакомые из Нью-Йорка. Они страшно возмущены ценами на топливо. А ведь люди далеко не бедные. До сих пор наблюдался парадокс: цены на нефть росли, но мировая экономика продолжала развиваться. Сейчас цены в Москве и Нью-Йорке практически сравнялись.

В США розничные цены стали резко расти только последние полгода, что связано с их более гибкой системой налогообложения и в целом с наличием больших рычагов воздействия на мировой рынок и динамику ценообразования. Но учитывая, как развиваются события, нельзя не предположить, что имеющий место рост цен неминуемо отразится на мировой экономике.

- А если в результате войны на Ближ­нем Востоке цены на нефть подскочат до 100 долл. за баррель?

- Тогда мало никому не покажется на десятилетия вперед. Ближний Восток - это энергетический центр мира. Наш президент еще до вторжения в Ирак предупреждал, чем это обернется. Теперь там ждать стабильности не придется в ближайшие 25 лет. Сейчас выстраивается очень опасная тенденция территориального расползания конфликта: Ливан, далее Сирия, Иран. Если будет затронута Саудовская Аравия, то это будет настоящая катастрофа для всего топливного рынка.

- Но ведь от повышения цен на нефть Россия только выиграет. Или все-таки проиграет?

- За лучшую советскую пятилетку мы получили от продажи нефти и газа 108-109 млрд. долл., что при перерасчете на сегодняшние цены равно 180 млрд. долларов. Сейчас же за 2001-2005 гг. от продажи этих ресурсов получено более 400 млрд. долларов. Кроме того, тогда Россия содержала союзные республики, а оставшееся вгоняла в оборонку, а сейчас этого делать не приходится.

Чего скрывать, среди выигравших от пролившегося на страну золотого дождя можно назвать в первую очередь государство, общество как таковое, нефтяную отрасль и машиностроение, а среди проигравших - рядового потребителя и сельское хозяйство.

- Кто может сдержать рост цен на бензин?

- Нефтяники ответственно подходили к своим обязанностям и сдерживали розничные цены, но так долго продолжаться не может. Потому что оптовые цены когда-нибудь подопрут. Если в течение полугода цена на нефть продержится на уровне 75 долл. за баррель, то мировая экономика и экономика России могут исчерпать свои адаптационные ресурсы, и может случиться кризис. Тогда розничные цены на бензин подскочат до 20-22 руб. за литр.

Сейчас по данным Росстата, стоимость литра бензина в среднем по России оставляет 16 руб. 61 копеек.