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Накось выкоси!

№ 14(14) от 10.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]

КОНОПЛЯ сдаваться не собирается и, как назло, растет на косогорах, опушках, в буераках и других труднодоступных местах. Зачастую техника оказывается бессильна, и наркополицейские бросаются на врага с косами наперевес.

«Битва за урожай» проходит на фоне беспрецедентного увеличения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - за последний год их зарегистрировано около тысячи. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Вот и приходится наркополицейским ужесточать меры - бороться с каждым кустиком конопли, каждым цветочком мака, случайно выросшим у кого-нибудь на огороде.

Самое пикантное в этой борьбе с травой то, что, как отмечают местные наркоманы, удмуртская конопля не может быть источником наркотического опьянения. Попросту не вызревает до нужной кондиции. Те, кто все-таки пытается ее курить, не «ловят кайф», а лишь обманывают себя. Ну а наркополицейские, занимаясь покосами, думают, что борются с наркотиками. Короче, обманная это трава - конопля.

P.S. Кстати, глава удмурт­ских наркополицейских - генерал-майор С. Зуев - недавно продемонстрировал прекрасную физическую фор­му. На семнадцатых Всемир­ных спортивных играх полицейских и пожарных он взял золотую медаль в плавании брассом (дистанция 50 м) и еще две медали в других видах соревнований. Мы верим, что к спортивным наградам скоро добавятся новые - за победу над нарко­преступностью.

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