Бизнес на костях

РОССИЯ для копателей мамонтов - настоящий остров сокровищ. Вдоль нашего арктического побережья, растянувшегося на тысячу километров, погребено более 500 тыс. тонн бивней мамонтов. Запасов у нас не меньше, чем в Северной Америке. Однако там окаменелости (фоссилии) залегают значительно глубже. В результате, по ряду оценок, на Россию сегодня приходится половина мирового экспорта древних костей. Мы уже опередили таких крупных поставщиков, как Китай и Марокко.

Справедливости ради отметим, что промысел зародился не сегодня: еще при Иване Грозном английские купцы приобретали у поморов моржовый зуб и кости мамонта. В те же времена добыча окаменелостей впервые попала под контроль государства - нашедший фоссилии должен был отдать десятую часть от стоимости в казну. Сам Петр I, обожавший резьбу по кости, способствовал соз­данию в стране первых коллекций.

Собиратели костей

«В СОВЕТСКОЕ время на раскопки отправлялись отрядом человек в двадцать, теперь группы гораздо меньше - по 2-3 человека. А самые рисковые вообще в одиночку ходят, - рассказывает ученый-палеонтолог Вадим К. - Резон простой - чем меньше народу, тем больше доля». Основные места экспедиций - Уральские горы, Таймыр, Русская платформа, особенно юг Сибири. В район разработок добираются на вертолете. А те, у кого денег немного, идут пешком по нескольку дней. Например, снарядить экспедицию в тайгу в Восточной Сибири стоит не менее 200 тыс. рублей.

Как правило, походы организуют фирмы, экспортирующие кости за рубеж. Причем они работают по конкретным заказам с Запада. Например, получив задание добыть несколько черепов-парейазавров, фирма нанимает геологов. Цена каждого черепа оговаривается заранее.

Следующим звеном «костяного бизнеса» является очистка: нужно снять с фоссилий приросшие к ним за миллионы лет породы. С этой задачей квалифицировано справляются реставраторы музеев. Ну и наконец вывоз: соответствующие разрешения выдают сразу три комиссии: при Министерстве культуры, при Министерстве природных ресурсов и при Палеонтологическом институте РАН.

Украсть динозавра

«ТОРГОВЛЯ доисторическими костями привлекательна тем, что может оказаться в десять раз рентабельнее наркобизнеса», - говорит организатор одной из заготовительных контор в Новосибирске. В середине 90-х Чикагский музей естественной истории приобрел скелет тираннозавра за 8,36 млн. долларов. А все расходы на его поиск, транспортировку и реставрацию составили 70 тыс. долларов.

Естественно, за такой барыш в небогатой российской глубинке многие готовы преступить закон. По оценкам Палеонтологического института, в период с 1990 по 1995 гг. на российских месторождениях были нелегально добыты 15 полных скелетов парейазавров и не менее 60 черепов различных доисторических животных. Доход от их продажи должен составить несколько миллионов долларов.

Сколько экспонатов украли из краеведческих собраний, подсчитать невозможно. Например, в Санкт-Петербурге такие инциденты списывались на потери при пожарах или при переезде хранилища. Поскольку фоссилии на тот момент не имели сколько-нибудь четкой оценочной стоимости, то скелет доисторического монстра мог быть оценен, к примеру, в 50 рублей.

В 1992 г. из Палеонтологического музея в Москве были украдены 23 черепа лабринтодонтов. Через год след одного из исчезнувших черепов отыскался в Германии, и лишь после долгих мытарств экспонат был возвращен музею. В 1995 г. из того же хранилища похитили бивни мамонта, причем кражу обнаружили через полмесяца - воры повесили табличку «Экспонат на реставрации». В 1996 г. из здания Палеонтологического института РАН в Москве исчезла богатая коллекция аммонитов. Как и бивни мамонта, она не найдена до сих пор, а многие музеи в целях безопасности экспонируют теперь гипсовые копии.

После этих случаев в России ввели лицензии на вывоз окаменелостей. В 1996 г. в аэропорту «Шереметево-2» у пассажира были изъяты зубы древних акул и скатов, панцири крабов, живших 35 млн. лет назад. Палеонтологические диковины предназначались част­ным коллекционерам из США, Германии, Франции, Великобритании.

Однако таможенные барьеры в виде лицензирования по-прежнему не отпугивают контрабандистов. Например, для вывоза какого-либо редкого скелета можно оформить разрешение на экспорт костей мамонта - ими официально торгуют как сырьем для фармацевтики или для изготовления скульптурок нэцкэ. Заметит ли таможня - другой вопрос. Словом, думаешь, может, ввести за костяным бизнесом госконтроль, как при Петре I.

Факт

В середине семидесятых годов были найдены два похожих скелета морского ящера - один в Англии, другой в СССР, под Пензой. Прошло 30 лет. Английский экземпляр экспонировался во многих странах мира и принес своим владельцам 900 тыс. долл. чистой прибыли. А наш до сих пор пылится в запасниках музея.