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С прицелом на осень

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

БОДРЕЕ всех на прошлой неделе выглядели акции нефтяных компаний: ЛУКОЙЛ поднялся на 4,7%, «Сургутнефтегаз» - на 5,5%. Сказывается все дорожающая нефть, баррель которой стоит уже 78 долларов. Наконец, в рост пошел и «Газпром», подорожав на 3,6%. Его акции уже стоят почти 300 руб. за штуку. А самый большой сюрприз преподнес инвесторам Сбербанк. Его акции, не торговавшиеся по техническим причинам несколько недель, за один день выросли на 10%. Впрочем, как говорят аналитики, это закономерно: он просто догонял другие компании, подорожавшие в его отсутствие.

Довольно нервно вели себя акции РАО ЕЭС: они то резко падали, то быстро росли. Но в целом плюс оказался небольшим - около 3%. «РАО утвердило беспрецедентную по объемам инвестиционную программу в 78 млрд. долл. на ближайшие четыре года (таких денег не выбивал себе даже «Газпром»), - рассказывает аналитик ИК «Атон-Лайн» Дмитрий Голубков. - Но, говорят, чтобы собрать такие деньги, нужно резко увеличить тарифы. Однако наше население с зарплатой в 5 тыс. руб. вряд ли такое выдержит. Да и на экономике это отразится негативно. Поэтому перспективы РАО как ценной бумаги пока туманны».

Впрочем, энергетическая монополия хотя бы дорожала. А, например, «Ростелеком» подешевел на 9%. «Его акции переоценены. Поэтому когда с рынка уходит стратегический игрок, они сильно проседают», - говорит аналитик «Газпромбанка» Михаил Зак. Также подешевела и купленная многими россиянами «Роснефть» - на 3%. «Чтобы вытянуть ее наверх, нужен более сильный рост всего рынка, чем мы сейчас видим», - считает Дмитрий Голубков.

В целом, по мнению экспертов, акции ожидает рост. «Август традиционно тихий месяц. Основное движение может начаться осенью», - резюмирует аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина. По расчетам «Тройки Диалог», до конца года хороший потенциал роста имеют «Газпром» и Сбербанк - 34% и 24% соответственно. На 24% могут подорожать акции МТС, на 13% и 11% - ЛУКОЙЛ и «Норникель».

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