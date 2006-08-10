Амнистия для «серых» авто

ТЕПЕРЬ на такие действия гос­органы не имеют права. На прошлой неделе Конституционный суд вынес определение, по которому граждане, приобретающие импортный автомобиль, не должны отвечать за его растаможку. «Если человек купил машину в автосалоне, на рынке, оформил ее у юриста, поставил на учет в ГИБДД, то какие к нему могут быть претензии, - рассказали нам в Конституционном суде. - Он не должен отвечать за то, что кто-то - на таможне или в ГИБДД - выдал липовые бумаги. Он не детектив и не сыщик. Также таможенные органы не вправе требовать с владельца уплаты таможенной пошлины».

Инициатором этого процесса стал Владимир Кириллов из Нижнего Новгорода. В 2002 г. он приобрел машину Nissan Patrol и, как полагается, поставил ее на учет в ГИБДД. А через два года, решив ее продать, подал заявление о снятии с учета. Не тут-то было: оказалось, что паспорт транспортного средства (ПТС) машина не получала и таможенное оформление не проходила. А гаишники вместо того чтобы разбираться, как это могло произойти, изъяли у автовладельца ПТС и отменили регистрацию. После безуспешных попыток обжаловать действия чиновников в местном суде Кириллов обратился в Конституционный суд, который вынес решение в его пользу.

Между тем его случай не единичный. Так, по данным таможенной службы, в России насчитывается свыше 40 тыс. автомобилей с таможенными нарушениями. «Решение Конституционного суда будет помощью автомобилистам, - говорит адвокат Игорь Трунов. - Если у автовладельца будут проблемы с постановкой машины на учет, то он должен обратиться в районный суд с иском признать его добросовестным приобретателем и обязать поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Гражданину нужно доказать, что он не знал и не должен был знать о приобретении «нечистой» машины». Определение Конституционного суда вступит в силу меньше чем через месяц.