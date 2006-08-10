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Заплатить по счетам

Коммунальные услуги можно будет оплатить в обычном магазине

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Анастасия МАЛАХОВА ]

Заплатить по счетам
Оплачивать счета за квартиру станет проще, фото PHOTOXPRESS
40 минут из жизни вон

НА СЕГОДНЯШНИЙ день более 78% российских граждан оплачивают коммунальные услуги через Сбербанк. 15% людей используют для этих целей почту, 7% платят непосредственно в ДЕЗах и 2% - в коммерческих банках.

Причина популярности Сбербанка в том, что он не берет комиссию за платежи, потому что имеет прямые договоры с теплосетями, водоканалами и телефонными узлами. В большинстве других банков коммунальные платежи оформляют как межбанковский перевод и берут за это 1-3% от суммы. А при небольших платежах - минимум 30 рублей.

Однако как бы в сберкассе ни было дешево, согласно опросам социологов, около 84% россиян считают, что существующая система оплаты «коммуналки» себя изжила и требует изменений. Как минимум расширения точек оплаты. Например, по данным председателя банковского комитета Госдумы Владислава Резника, 58% клиентов Сбербанка недовольны качеством обслуживания. Особенно длинными очередями, съедающими массу времени.

Депутаты даже провели свое собственное расследование. И выяснили, что средний россиянин тратит до 40 мин. в месяц на оплату «коммуналки». В масштабах всей страны это означает потерю 30 млн. человеко-часов. А комиссия коммерческих банков неоправданно высока.

Словом, назрела пора перемен, и за 8 месяцев был принят новый закон. Теперь любая коммерческая организация, не име­ющая лицензии Центробанка, сможет осуществлять прием денег у населения. Заплатить за услуги можно будет в любом супермаркете, турфирме или обменном пункте. Правда, им надо будет заключить предварительно договор с банком. «Но удобнее всего осуществлять оплату, по-видимому, будет в магазине - там человек бывает чаще всего», - рассказывает зампред­седателя комитета по кредитными организациям и фи­нансовым рынкам Госдумы Павел Медведев.

В технологии самой операции, по сути, ничего не изменилось. «Как и прежде, деньги будут поступать именно в банки только через посредников», - продолжает Павел Медведев.

Виртуальный банк для деревни

ПО ЗАМЫСЛУ разработчиков, размер комиссии, взимаемой за операцию, будет устанавливаться по договоренности с банком. Никаких ограничений закон не предусматривает. Однако в результате большого расширения количества точек, принимающих платежи, комиссия должна существенно снизиться, считает глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Большую пользу нововведение будет иметь для регионов. «У нас по стране в месяц происходит порядка 50 млн. платежей. Представьте себе какой-нибудь небольшой населенный пункт, где и банка-то нет. Зато есть магазинчик, и через него люди смогут заплатить деньги», - добавляет Павел Медведев.

Пока круг услуг, перечисленных в законе, достаточно узок - это услуги связи и ЖКХ. Однако не исключено, что в будущем диапазон расширится, и платить можно будет за все что угодно. Например, в Америке в торговых точках сейчас можно внести платежи за самые разные услуги, вплоть до процентов по кредиту. «Мы скопировали американскую систему, где подобная деятельность распространяется на очень широкий спектр услуг», - говорит депутат.

А по мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, не исключено, что в силу привычки россияне еще долго будут чувствовать недоверие к новой системе оплаты: «В банке человек уверен, что его деньги придут по назначению, а здесь люди могут сомневаться».

Действительно, не приведет ли новация к банальному мошенничеству? Ведь под предлогом оплаты услуг ЖКХ коммерческие организации легко могут собрать деньги и исчезнуть. Здесь поможет собственная бдительность. У магазина или любой другой организации должен быть договор с банком. Вы имеете полное право его потребовать. Кроме того, места приема должны быть специальным образом оборудованы. Впрочем, если кому и стоит волноваться, то Сбербанку - у него новый закон вполне может отобрать приличную долю клиентов.

Почин

В ПИТЕРЕ коммунальные услуги можно оплачивать с помощью банковской карты через систему kommunalka.ru. Для этого нужно зайти на сайт системы, заполнить квитанцию, которая появится на экране, и ввести данные кредитной карты.

В Пскове можно платить через Интернет или мобильный телефон. Такая система оплаты была введена для того, чтобы разгрузить очереди в почтовых отделениях и филиалах банков.

Факт

ОБЪЕМ платежей населения за услуги ЖКХ в этом году достигнет 560 млрд. рублей.

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