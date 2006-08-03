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Звонки дорожают

ФАС подозревает мобильные компании в сговоре

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Звонки дорожают
Телефон – дорогая игрушка, фото С. ХАЛЬЗОВА
НА ЭТОТ шаг операторы пошли после того, как 1 июля был введен принцип «платит входящий». Компании посчитали, что закон лишает их части выручки, и решили компенсировать убыток вот таким способом. Однако стоит учесть, что это уже не первое повышение тарифов. В июне МТС и «Вымпелком» установили для расчетов собственный курс доллара, который оказался на 6% выше курса Центробанка.

По этой или другой причине, но плата за соединение вызвала большой общественный резонанс. И дружное наступление сотовых компаний на кошелек потребителя не осталось незамеченным. Их действиями заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, заподозрив компании в сговоре. «Сейчас служба анализирует, есть ли признаки нарушения закона о конкуренции, - рассказывает начальник управления по контролю и надзору на транспорте и в области связи ФАС Константин Сеничкин. - Для этого на прошлой неделе мы разослали в МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» запросы с требованием объяснить причины введения платы за соединение». На расследование может уйти около двух месяцев. Но если ФАС докажет наличие сговора, то сотовым компаниям будет выдано предписание отменить плату.

Сотовые компании виновными себя не ощущают и тем более не признают замешанными в каком-либо сговоре. Например, в «Билайне» вообще сказали, что плату за соединение не вводили. «У нас повысилась стоимость первой минуты разговора на 35-50 коп.», - заявила пресс-секретарь «Вымпелкома» («Билайн») Юлия Остроухова.

Тем временем больше всего удивляет то, что компании самовольно в одностороннем порядке изменили условия по старым тарифам. Но и на это у них есть объяснение. «Наши действия соответствуют закону «О связи». Чтобы ввести изменения в тариф, необходимо за 10 дней уведомить об этом по­требителя», - поясняет пресс-секретарь «Мегафона» Марина Белашева. А раз так, то сотовые компании могут неограниченно взвинчивать цены на звонки! «Хоть в 15 раз, - не стесняясь, говорит Белашева. - Но нас ограничивает жесткая конкуренция на рынке».

К сожалению, как считают эксперты, действия операторов сложно будет оспорить. «Мы анализировали договоры, и там действительно прописана возможность одностороннего повышения тарифов, - соглашается председатель Конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин. - Однако это не значит, что суд обязательно встанет на сторону компаний. Я надеюсь, что кто-либо из потребителей сможет создать прецедент, выиграв суд у оператора мобильной связи».

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