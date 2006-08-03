Техосмотр с нагрузкой

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что с нового года ГИБДД получит право проверять уплату транспортного налога. Для владельцев машин это обернется тем, что без оплаченной квитанции они не смогут получить талон техосмотра. Такую поправку к закону «О милиции» недавно внесли в Госдуму несколько сенаторов. «Смысл законопроекта в том, чтобы увеличить собираемость транспорт­ного налога», - объясняет инициатор новшества, заместитель председателя бюджетного комитета Совета Федерации. Сейчас несобранным остается около 30%. А техосмотр - самый лучший способ повлиять на автовладельцев. Все его проходят и, соответственно, проконтролировать через ГИБДД его легче всего.

Для водителей новшество вряд ли станет приятным. Квитанции часто приходят с задержкой, а иногда и вовсе теряются. В таком случае, по мнению Вячеслава Новикова, автомобилисту надо самому обратиться в налоговую инспекцию и попросить платежку.

Удивительно, что в России все время пытаются переложить проблему с больной головы на здоровую: вместо того чтобы улучшать работу чиновников, отвечающих за сбор налога, крайними хотят сделать простых граждан. Правда, поправка будет рассматриваться осенью, и велика вероятность, что депутаты ее не примут.