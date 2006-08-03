Техосмотр с нагрузкой
№ 13(13) от 03.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Для водителей новшество вряд ли станет приятным. Квитанции часто приходят с задержкой, а иногда и вовсе теряются. В таком случае, по мнению Вячеслава Новикова, автомобилисту надо самому обратиться в налоговую инспекцию и попросить платежку.
Удивительно, что в России все время пытаются переложить проблему с больной головы на здоровую: вместо того чтобы улучшать работу чиновников, отвечающих за сбор налога, крайними хотят сделать простых граждан. Правда, поправка будет рассматриваться осенью, и велика вероятность, что депутаты ее не примут.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес