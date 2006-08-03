Пенсии увеличатся

- Только весной 2007 года. Сейчас я активно поддерживаю идею того, чтобы государство компенсировало часть стоимости лекарств не только льготникам, но и обычным пенсионерам, не имеющим сегодня никаких преференций. Эта идея в данный момент обсуждается в правительстве. Я считаю, что если будет принято такое решение и пенсионер сможет приобретать лекарство, допустим, с 50%-ной скидкой, это будет для него очень хорошим подспорьем.

- Чтобы увеличить пенсии, некоторые предлагают резко повысить возраст выхода на пенсию. Вы поддерживаете такой шаг?

- Если нужда в подобном шаге и возникнет, то, скорее всего, после 2015 г., может, где-нибудь к 2020 году. Пока в нашем перечне мер, с помощью которых мы хотим улучшить финансовое положение пенсионной системы, такого пункта не значится. Хотя, если честно, мы живем не на Луне, и все то, что происходит в мире, рано или поздно произойдет и у нас. Население стареет - это факт. Пенсионеров становится больше, соотношение работающих и неработающих ухуд­шается, пенсионные системы начинают испытывать трудности - это тоже характерно практически для всех стран.

Кстати, о пенсионном возрасте. Вы посмотрите, ведь даже самосознание наших граждан постепенно меняется. К нам приходят женщины 55 лет для оформления пенсии и возмущаются: «Что это вы мне пишете пенсия «по старости», это неправильно, я не старая». Мы подумали и предложили: пенсии «по старости» отменить. Пусть будет такая формулировка: «выход на пенсию по возрасту». Законопроект уже в Госдуме. Думаю, на осенней сессии он будет принят.

Да, демографы прогнозируют, что к 2030-2035 г. пенсионеров станет больше, чем работающих. Но до этого времени, как мы считаем, таких радикальных решений, как резкое повышение пенсионного возраста, применять для сохранения стабильного пенсионного обеспечения не по­требуется. Особенно если правильно использовать имеющиеся в принципе рычаги.

Например, улучшить баланс работающего и неработающего населения может привлечение рабочей силы из-за рубежа, то есть активная, открытая миграционная политика. Кроме того, улучшить ситуацию может также развитие страховых принципов пенсионного обеспечения, когда каждый работник заинтересован в том, чтобы пенсионные взносы с его заработка взимались и перечислялись в Пенсионный фонд в полном объеме. Напомню, что от «серых» зарплатных схем, свободных от социальных отчислений, мы, к великому сожалению, до сих пор целиком так и не избавились. Платите налоги полностью, и с пенсиями все будет в порядке!