Пенсии увеличатся
А пенсионный возраст – нет
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
- Только весной 2007 года. Сейчас я активно поддерживаю идею того, чтобы государство компенсировало часть стоимости лекарств не только льготникам, но и обычным пенсионерам, не имеющим сегодня никаких преференций. Эта идея в данный момент обсуждается в правительстве. Я считаю, что если будет принято такое решение и пенсионер сможет приобретать лекарство, допустим, с 50%-ной скидкой, это будет для него очень хорошим подспорьем.
- Чтобы увеличить пенсии, некоторые предлагают резко повысить возраст выхода на пенсию. Вы поддерживаете такой шаг?
- Если нужда в подобном шаге и возникнет, то, скорее всего, после 2015 г., может, где-нибудь к 2020 году. Пока в нашем перечне мер, с помощью которых мы хотим улучшить финансовое положение пенсионной системы, такого пункта не значится. Хотя, если честно, мы живем не на Луне, и все то, что происходит в мире, рано или поздно произойдет и у нас. Население стареет - это факт. Пенсионеров становится больше, соотношение работающих и неработающих ухудшается, пенсионные системы начинают испытывать трудности - это тоже характерно практически для всех стран.
Кстати, о пенсионном возрасте. Вы посмотрите, ведь даже самосознание наших граждан постепенно меняется. К нам приходят женщины 55 лет для оформления пенсии и возмущаются: «Что это вы мне пишете пенсия «по старости», это неправильно, я не старая». Мы подумали и предложили: пенсии «по старости» отменить. Пусть будет такая формулировка: «выход на пенсию по возрасту». Законопроект уже в Госдуме. Думаю, на осенней сессии он будет принят.
Да, демографы прогнозируют, что к 2030-2035 г. пенсионеров станет больше, чем работающих. Но до этого времени, как мы считаем, таких радикальных решений, как резкое повышение пенсионного возраста, применять для сохранения стабильного пенсионного обеспечения не потребуется. Особенно если правильно использовать имеющиеся в принципе рычаги.
Например, улучшить баланс работающего и неработающего населения может привлечение рабочей силы из-за рубежа, то есть активная, открытая миграционная политика. Кроме того, улучшить ситуацию может также развитие страховых принципов пенсионного обеспечения, когда каждый работник заинтересован в том, чтобы пенсионные взносы с его заработка взимались и перечислялись в Пенсионный фонд в полном объеме. Напомню, что от «серых» зарплатных схем, свободных от социальных отчислений, мы, к великому сожалению, до сих пор целиком так и не избавились. Платите налоги полностью, и с пенсиями все будет в порядке!
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