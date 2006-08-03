Судьба АвтоВАЗа на волоске
№ 13(13) от 03.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Примечательно, что еще недавно АвтоВАЗ был полон наполеоновских планов. Зимой к руководству пришли выходцы из государственного «Рособоронэкспорта», которые хотели построить новый завод мощностью 450 тыс. автомобилей в год и создать собственную автомобильную платформу. Предполагалось, что государство поможет ему собрать на эти цели 5 млрд. долларов. Однако теперь ясно, что планы будут сильно скорректированы.
Кто из иностранцев может заинтересоваться АвтоВАЗом? «Любой концерн, изготавливающий автомобили для массового потребителя: «Форд», «Ниссан», «Пежо», «Рено», - говорит Татьяна Капустина. Правда, отечественному флагману это вряд ли пойдет на пользу. Его автомобили котируются только внутри России, поэтому иностранцы не станут платить за него рыночную цену. А получив контроль, закроют ненужные производства. Поэтому лучший вариант для АвтоВАЗа - заказать за рубежом разработку собственной модели или начать сборку иностранных автомобилей для получения технологий.
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