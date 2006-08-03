Акции пошли в рост

БОЛЬШЕ всего подорожали акции РАО ЕЭС - на 7%. Инвесторов обрадовало заявление главы холдинга Анатолия Чубайса о том, что в ходе приватизации энергетики долю в генерирующих компаниях можно будет получить за акции РАО ЕЭС. По оценкам аналитиков, так электростанции получить дешевле, чем при расчете живыми деньгами. Поэтому и возник спрос на акции энергетической монополии. Стоит отметить, что с прицелом на такой вариант скупку бумаг РАО ЕЭС уже давно вели многие российские олигархи.

Другой лидер роста - «Норильский никель». Его бумаги потяжелели в цене на 6%, когда компания сообщила об увеличении чистой прибыли на 30% во втором квартале текущего года.

Впрочем, на этом список заметных достижений можно закрывать. Остальные бумаги увеличились в цене слабее. «За исключением двух акций рынок по-прежнему находится в боковом движении. Основная проблема в том, что нет идеи для роста», - рассказывает аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. Российские компании разочаровывают своими показателями. Существенное снижение прибыли показал ЛУКОЙЛ, из-за чего почти не вырос за неделю. Не вдохновил инвесторов «Ростелеком».

Мало приятного и для акционеров «Роснефти». Ее цена, словно к колу привязанная, дер­жится возле отметки 7,55 долл. за акцию (собственно по этой цене ее продали всем желающим при размещении). Не смогло подтолкнуть «тяжелую» (как ее называют брокеры) акцию наверх сообщение авторитетного международного агентства Standard & Poors о повышении рейтинга «Роснефти». А чем выше рейтинг, тем компания считается надежнее.

Но, возможно, толчок для роста придет из-за рубежа. «8 августа Федеральная резервная система США рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования, - рассказывает аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина. - Если ставка не будет повышена (то есть деньги останутся дешевыми - ред.), то у американских инвесторов появится интерес к развивающимся рынкам, в том числе и к России». Поэтому, по мнению аналитика, рынок продолжит медленно расти, и вскоре индекс РТС преодолеет отметку в 1600 пунктов.