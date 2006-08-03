СУДЬБОЙ урожая нынешнего года министр сельского хозяйства Алексей Гордеев всерьез обеспокоился еще в октябре. Из-за теплой сухой осени темпы сева озимых снизились примерно на 30%, а в некоторых хозяйствах их вообще не стали сеять. Но и на этом проблемы не кончились. Вылезшие побеги не ушли в спячку, а, пригретые солнышком, пошли в рост. Такая пшеница даже при хорошей погоде зимой пропадет. В результате потери урожая озимой пшеницы были оценены в 7 млн. тонн.

Поскольку в балансе производства зерна озимые составляют 45% и дают наиболее качественный хлебный злак, общий прогноз экспертов на этот год не вызывал оптимизма. Плюс скептики предсказывали, что на общие беды наложится циклический неурожай, который случается в России примерно раз в 7 лет. Последний приключился в 1998 г., когда было собрано всего 47 млн. тонн зерна.

Зерно на экспорт

БЛИЖЕ к лету тревога по поводу урожая уменьшилась. Поводом послужил уверенный старт сева яровых и относительно благоприятная весенняя погода. Это дало экспертам возможность говорить, что в нынешнем году Россия соберет 73-76 млн. тонн зерна. Однако министр Алексей Гордеев был более осторожен и оценил объем урожая в 70-73 млн. тонн.

Если ориентироваться на слова министра, то Россия находится на грани собственного обеспечения зерном. «Россияне потребляют 70 млн. тонн зерна в год», - рассказывает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Игорь Павенский. Правда, волноваться рано - у нас есть еще переходящие остатки с прошлого года в размере 10 млн. тонн.

Но может удивить цена на злаковые. Уже сейчас зерно вовсю отправляется на экспорт. А в августе, по словам Игоря Павенского, экспорт будет вообще рекордным. Уж слишком хорошая цена сложилась за рубежом. За тонну пшеницы там платят 150 долл. (4050 рублей). А внутри России - 3500 рублей. Кстати, если внутренняя цена последует за мировой, то к концу года, по оценкам ИКАР, хлеб может подорожать на 13-15%.

Большой спрос на зерно связан с тем, что снижение урожая происходит не только у нас, но и в других странах. По прогнозу Минсельхоза США, в ближайшие два года ожидается сокращение зерновых ресурсов во всем мире. Соединенные Штаты не доберут в «закрома родины» по сравнению с прошлым годом 6,3 млн. тонн, Австралия - 0,5 млн., Канада - 0,8 млн., Индия - 4 млн. тонн зерна.

Возможно, поэтому наше государство планирует проводить в нынешнем году более массированные закупки зерна - хлебные интервенции. Минсельхоз уже установил цены. На пшеницу 3 класса для европейских регионов она составит 3100 руб. за тонну, для регионов Сибири - 3300 рублей. Правда, эти цены вряд ли будут актуальны для крестьян.

Статистика

СЕЙЧАС в России обработано 8,3 млн. га полей (это 19% от всех посевных площадей). С них собрано 23,7 млн. тонн зерна.

Урожайность зерновых составила в среднем по стране 28,7 центнеров с гектара. Что ниже уровня прошлого года на 1,2 ц/га и ниже средней урожайности за последние 5 лет на 0,5 ц/га.