Как вкладывают деньги за рубеж

ЧТО в этом привлекательного? Неужели в нашей экономике мало вариантов? Ответ неоднозначен. Во-первых, это - страховка на случай конфликта с российскими властями. Во-вторых, одна из главных проблем российского бизнеса - налоговое давление, которое во многих странах куда слабее. И наконец, инвестиции за рубеж - это престиж. Если у вас есть недвижимость в Черногории или Испании, то, ненавязчиво намекнув об этом в деловой беседе, можно повысить свой вес. Возможно, поэтому, как рассказывает директор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов, к покупкам активов за рубежом стали активно подключаться компании средней и малой руки.

По данным Росстата, в прошлом году российский бизнес вложил в страны дальнего зарубежья более 6 млрд. долларов. Больше всего предпринимателей заинтересовали Нидерланды и Кипр. Меньше всего - Австрия и США. Россияне в основном стремятся вложить свои деньги в уже развитые экономики, куда вложить деньги у нас в стране пока неясно. Оно и понятно: законодательная база в странах Запада на высшем уровне, а коррупция - минимальна. Правда, стоит учесть, что «конкуренция там велика, а прибыль по российским меркам мала», - говорит председатель экспертного совета «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Балканский гамбит

ЛУЧШЕ всего к среднему российскому инвестору относятся в Черногории. В силу прочных исторических связей, похожего менталитета и общего бардака, царящего в этой стране после отсоединения от Сербии, все формальности с властями уладить очень легко. Получить разрешение на работу, оформить права на собственность и другие бумажные процедуры займет всего несколько дней. Дело тут в кумовстве, весьма распространенном в Черногории (да и вообще на Балканах). У каждого черногорца есть родственник, каким-либо образом связанный с властными структурами, который за вполне вменяемую цену может ускорить движение бумаг по бюрократическим коридорам.

Кстати, от вознаграждения ваш «помощник» может и вовсе отказаться - черногорцы относятся к россиянам дружелюбно. Поэтому вместо денег можно отблагодарить его хорошим ужином в дорогом ресторане.

Оптимальные объекты для инвестиций в Черногории - это земельные участки, частные дома или квартиры. А также заведения общепита: кафе, рестораны, мини-пекарни. Стоимость большинства из них значительно ниже европейских, да и российских. Простой пример - одноэтажный каменный дом с удобствами, расположенный в живописном ущелье, в 10 км от моря, все еще можно купить за 10-15 тыс. евро. Причем площадь участка под ним не менее 15-20 соток.

Похожая ситуация и в Сербии - дома в центральных районах страны редко стоят выше 10 тыс. евро. Невысоки цены на рестораны, пекарни, магазины. Также перспективно вкладывать деньги в производство овощей, фруктов, молока и мяса.

А вот в соседней Боснии и Герцеговине отношение к русским инвесторам уже другое. Там бывают случаи давления на инвесторов вплоть до отъема собственности. Например, два месяца назад одна из российских фирм по предоставлению услуг мобильной связи подверглась вооруженному захвату полицейских без предъявления обвинений. Правда, впоследствии офицер МВД, руководивший операцией, был отправлен в отставку.

Стоит отметить, что к 2009-2010 г. эти страны должны вступить в Евросоюз. А после этого цены на недвижимость, по оценкам экспертов, вырастут как минимум на 50-70%.



Азиатская хитрость

СКАЗАТЬ, что китайский рынок привлекает иностранных инвесторов, - не сказать ничего. Китай - это огромная фабрика, которая может произвести любую продукцию с феноменально низкими издержками. Плюс Китай сам по себе способен проглотить любое количество товара.

Со вступлением Китая в ВТО были снято ограничения, не позволявшие иностранцам владеть более чем 49% акций в совместном предприятии. Это приводило к тому, что иностранцев порой выдавливали из предприятия. Теперь же компании на 100% могут быть зарубежными. Вместе с тем есть и подводные камни, связанные с местным менталитетом. «По статистике, на каждые 10-12 сделок с китайцами приходится одна неудачная», - говорит аналитик консалтинговой группы «КБУ» Виталий Христинин.

Более заманчивым в Азиатском регионе является Гонконг. Здесь низкие налоги на прибыль (16%) и зарплату (15%), а суды славятся своей независимостью. Кроме того, Гонконгская биржа предоставляет компаниям, впервые выходящим на фондовый рынок, очень выгодные условия. Как отмечает Виталий Христинин, наиболее перспективны вложения в сферу высоких технологий.

Алмазы Африки россиянам не по зубам

ЕСЛИ вы располагаете крепким здоровьем, умением метко стрелять, быстро бегать и страстью к авантюрам, то не стоит отвергать Африку. Конечно, первое, что приходит на ум - алмазные прииски, уголь, газ. Однако без связей и серьезной финансовой подпитки доступ к ним не получить.

Зато можно заработать на охране добытчиков сырья. Спрос на цивилизованные охранные агентства, которые предлагают свои услуги как африканским властям, так и деловым людям, имеющим бизнес в государствах континента, высок. Речь может идти об охране алмазных копей (Ангола, Конго) или буровых установок по добыче нефти (Нигерия, Чад).

Бизнес этот довольно прибыльный и, если вести дела с умом, не слишком опасный. Зарплата охранника составляет порядка 1500-4000 тыс. долл. (по африканским меркам считается запредельной). Но агентство, поставляющее кадры, получает от «охраняемых» вдвое больше. Для организации агентства потребуется минимум 10 тыс. долл., из которых 2-3 тыс. долл. придется потратить на охранную лицензию.

Преимущество русских в том, что отношение к ним до сих пор остается весьма позитивным. Это позволяет договариваться практически с любой стороной в местных конфликтах, что выгодно отличает россиян, скажем, от подданных Британской короны.

Страховка для бизнеса

ЧТОБЫ свести инвестиционные риски к минимуму, можно застраховать свои вложения. Если в чужой стране вдруг случится путч или национализация, деньги вернет страховщик. Всемирный банк (ВБ) отныне будет страховать и российские инвестиции за рубежом. О такой услуге для россиян недавно заявил вице-президент Международного агентства по гарантии инвестиций (структура Всемирного банка) Юкико Омура. Агентство уже работает в более чем 160 странах мира.

Кстати, благодаря страховке снижаются ставки по кредитам, которые банки предоставляют инвестору.

Куда российский бизнес вкладывает деньги*

Страна Объем вложенных денег в 2005 г. (млн. долл.) Нидерланды 618 Кипр 527 Багамские острова 504 Украина 480 Виргинские острова 437 Иран 395 Гибралтар 378 Великобритания 368 Австрия 363 США 357

*По данным Росстата