ЕГАИС звереет

КОШМАР! Парфюмерная продукция не отгружается более 3 недель, - горячится исполнительный директор ассоциации «Парфюмерный клуб» Марианна Пенькова. - Склады опечатаны налоговой инспекцией, а с тех, которые открыты, товар брать все равно нельзя. Любые духи, крема, дезодоранты, не учтенные в базе, считаются нелегальными и могут быть изъяты. Магазины «держатся» на старых запасах».На сегодняшний день из 3000 компаний, поставляющих косметику, только 20 подключились к ЕГАИС. Отрасль, можно сказать, парализована. Отечественные заводы, обеспечивающие 40% рынка, стоят, а импортеры затоваривают собственные склады. Уже сейчас убытки парфюмеров достигли 50 млн. долларов. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что компенсировать их они будут за счет потребителя. По словам Марианны Пеньковой, когда поставки возобновятся, цены на дешевую парфюмерию взлетят на 100%, на дорогую - на 30%.

Тем временем чиновники, допустившие этот бардак, бездействуют. На неделе по инициативе производителей алкоголя прошло закрытое совещание у вице-премьера Александра Жукова для выработки решения проблемы. А воз и ныне там. Ни Федеральная налоговая служба, ни Минфин, ни Минэкономразвития, ни таможня, ни ФСБ (подведомственная ей компания «Атлас» разрабатывала ЕГАИС) не признаются в ошибках и, соответственно, не торопятся их исправлять.

Депутаты, уходя в отпуск, приняли поправки, которые переносят срок введения ЕГАИС на 1 января 2007 года. Однако они должны быть еще утверждены Советом Федерации и подписаны президентом.

А пока кризис подбирается и к фармацевтической отрасли. По словам директора департамента исследовательской компании «Фармэксперт» Давида Мелик-Гусейнова, тотальный дефицит нас не ждет. «Могут быть перебои с биодобавками и настойками и бальзамами на основе спирта. Но остальные лекарства будут продаваться по-преж­нему. Правда, у нас страна непредсказуемая, и может случиться все что угодно», - добавляет он.

До сих пор не укладывается в голове: почему правительство медлит и спокойно смотрит на то, как лихорадит одну отрасль за другой? Или кому-то выгодно, чтобы разорились одни фирмы и их место заняли другие? Как- никак, оборот алкогольного рынка составляет 20 млрд. долл., фармакологического - 7,2 млрд. долл., парфюмерного - 1,1 млрд. долларов. По этому поводу Марианна Пенькова, представляющая парфюмеров, говорит, что это - «преступная оплошность». А если так, то еще хуже. Значит, в правительстве сидят бездари-головотяпы, развращенные дармовыми нефтедолларами и плюющие на остальные отрасли.