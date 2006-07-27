Трава, трава из дома

Уволен за мат

ВО ДВОРЕ аккуратно сложены стройматериалы: вместо поддонов с кирпичами - пучки соломы, из которых делаются брикеты. Вместо бетономешалок - горы глины. Двухэтажный дом уже подведен под крышу и снаружи обшит плоским шифером. Но увидеть его с улицы не получится - он затянут сверху донизу непрозрачной пленкой. «Чтобы лишнего внимания не привлекать», - говорит его создатель Сергей Симкин. С сентября прошлого года от любопытных визитеров отбоя не было: «Кто только сюда не приходил! Один раз даже приехала делегация из экопоселения - тридцать или сорок человек. И всем все покажи».

Не менее чем сам дом удивителен процесс постройки. Здешним строителям запрещено материться. В «живом доме», как говорит Симкин, мат убийственен. Бригаду, начинавшую строительство, Сергей Симкин выгнал с формулировкой «за мат на рабочем месте». «Они не поняли ментальности, - говорит архитектор. - А здесь нельзя материться, потому что мы строим живой дом. Такой дом хорошо относится к человеку и даже может его лечить».

Сергей Симкин, автор проекта, по образованию - архитектор. Прежде он преподавал на одной из кафедр Уральской государственной архитектурной академии, какое-то время «шабашил» на стройках, работал в свердловском Министерстве строительства. А теперь уже семь лет продвигает идею строительства жилья из бросовых материалов - соломы и глины.

С заказчиком, екатеринбургским бизнесменом, Сергей познакомился на одной из строительных выставок. Предприниматель согласился финансировать эксперимент - и теперь с нетерпением ждет завершения строительства. В доме на улице Голубичной поселится молодая семья, потому жилье строят просторное: на двух этажах шесть комнат, в том числе гостиная с камином и специальной нишей под рояль. Каждый квадратный метр этого дома обошелся заказчику всего в 6 тыс. рублей. Для сравнения, себестоимость квадратного метра в соседних коттеджах в два раза выше.

Согласования прошел

ТЕХНОЛОГИЯ постройки биодома проста. Сперва создается каркас из деревянных брусьев. Затем его обкладывают брикетами из прессованной по особой технологии соломы. Получаются стены и потолки. После этого стены обмазывают снаружи и внутри влажной глиной. Когда она высохнет, стены готовы для штукатурки. Изобретатель утверждает, что построить такой дом можно за несколько дней.

«У нас тройная задача. Во-первых, исключить дорогие стройматериалы. Во-вторых, сократить расходы на транспорт - для чего берутся дешевые местные материалы. Третья цель - уменьшить расходы на рабочую силу», - говорит Сергей.

На улице - тридцатиградусная жара, а в доме прохладно. Стены первого помещения оказываются сложены из пенобетонных блоков. «Это котельная, здесь пришлось использовать пенобетон, чтобы получить разрешение газовиков», - комментирует архитектор. Хотя соломенные блоки соответствуют высшей степени пожаробезопасности - Б1. То есть выдерживают температуру до 760 градусов! Примерно тот же коэффициент горючести у самого пенобетона.

Однако не подкачает дом и в морозы. «Коэффициент термического сопротивления стены из соломы и глины - более 7. Это означает, что солома имеет теплопроводность в 7 раз ниже, чем кирпич, - рассказывает Сергей. - Поэтому затраты на отопление зимой будут в 3-4 раза меньше, чем в традиционной постройке».

Я куплю тебе дом... из соломы

ПРИ всей неожиданности замысла Сергей Симкин нашел понимание у чиновников, коллег-архитекторов и даже ученых. Так, в Фонде поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа уже готовят концепцию в рамках национального проекта «Доступное жилье». Со временем документ должен стать полноценной региональной программой. «Сегодня солому по большей части сжигают, не находя ей достойного применения, - говорит директор Фонда Олег Козлов. - Хотя в последнее время во многих территориях к бросовым материалам уже стали относиться серьезнее. В Тюменской области, например, строят дома из прессованного торфа».

Однако профессиональные строители к новшеству относятся настороженно. Исполнительный директор Союза предприятий строй­индустрии Свердловской области Юрий Чумерин считает: будущее нацпроекта «Доступное жилье» - за каркасным домостроением из бетонных плит. А рассматривать солому как строительный материал в промышленных масштабах строители не рискуют.

Как бы то ни было, но дом уже получил ряд сертификатов. Некоторые испытания прошла и сама строительная технология: определен процент теплопроводности соломенных стен, их прочность, получено заключение пожарных. А чтобы применять идею масштабно, осталось покорить санэпидемиологов.

Паркет из соломы

ИЗ СОЛОМЫ можно не только строить стены домов, но и делать паркет и стеновые панели. На Урале разработана специальная установка, позволяющая получать из волокон соломы отделочный материал. Его плотность и стойкость к истиранию - в два раза выше, чем у дерева. На вид соломенный паркет напоминает ДСП, но, как говорят его создатели, в производст­ве этого материала не используется фенол, и потому соломенный паркет для здоровья безвреден.

Сколько стоит дом построить

НА ПОСТРОЙКУ первого на Урале биодома ушло 7,5 т соломы стоимостью 100 руб. за тонну. На строй­площадку также завезли 40 грузовиков глины - по 200 руб. за грузовик.