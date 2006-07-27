Как нас дурят на рынках
Практические советы читателя
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Григорий Шехтман, читатель ]
У МОИХ приятелей случилась беда: расстроилась свадьба. Причем молодые люди расстались из-за пустяка. Невеста незадолго до свадьбы случайно увидела на рынке жениха, который при помощи безмена взвешивал купленные продукты - чтобы не обсчитали. В один момент улетучилась романтика...
Правда, тут непонятно, кому больше не повезло: жениху или невесте? Если бы история с весами приключилась после свадьбы, а еще лучше после серебряной, то жена точно бы похвалила такого мужа.
Мой опыт общения с торгующим на рынках народом обширен. По роду профессии мне не раз приходилось бывать в различных уголках страны. И когда я попадаю на рынок, то в лице посланцев солнечных республик нашей бывшей великой державы я всегда стремлюсь увидеть тех щедрых и разговорчивых продавцов, радовавшихся общению с любым покупателем, которых я наблюдал когда-то на их родине. Однако сейчас с огорчением приходится отмечать, что в продавцы попадают подчас не лучшие представители этих теперь уже суверенных государств.
Хочу поделиться с читателями своими наблюдениями по поводу того, как нас надувают на рынках:
1. Подмена пакета с отбираемым вами товаром на заранее заготовленный пакет с гнильем. Чтобы вы тут же не заметили подмену, продавец или его сосед чем-то вас отвлекает (например, каким-то вопросом). Причем взвешивает вам товар с избытком - мол, вот даю даже с надбавкой. Это чтобы перевешивать товар не было смысла. Пакет продавец старается завязать на два тугих узла.
2. «Двойная витрина». Снаружи, у края торгового ряда, выставляется полноценный привлекательного вида товар, а в пакет накладывается нестандартный, лежащий у продавца под рукой. Брать продукт на выбор вам в таких случаях не разрешают.
3. Ложная реклама. К примеру, грейпфрут всюду стараются выдавать за израильский, как наиболее вкусный. А импортным зеленым яблокам вкуса свежескошенной травы присваивают название «Семеренко».
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