Стипендии повысили в два раза

УЗНАВ такую сногсшибательную для студентов новость, наш корреспондент тут же позвонил в Федеральное агентство Рособразования. И тут его разочаровали. Оказывается, «стипухи» повысили не всем, а лишь 2 тыс. студентам и аспирантам. Тем, кто получает специальные стипендии правительства России. Они были учреждены в 1995 году.

До середины июля 2006 г. в вузах спецстипендия назначалась в 600 руб., в техникумах - в 350, аспирантам - 1500 рублей. Теперь благодаря постановлению Правительства РФ №430 от 14 июля 2006 г. все они будут получать ровно в два раза больше: 1200, 700 и 3000 руб. соответственно.

Как сказали нашей газете в Рособразовании, кандидаты в обладатели именной стипендии правительст­ва РФ определятся в начале нового учебного года. А пока вузы и другие учреждения должны отправить свои заявки. Повышение стипендий всем остальным студентам и аспирантам в этом году не ожидается.